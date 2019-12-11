2019-12-11T18:16:21+03:00
Происшествия

«Обобрала банк»: Нижегородка по подложным документам набрала кредиты от лица 23-х человек

Общая сумма ущерба от ее действий превысила два миллиона рублей
Вероника КОТИК
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«Обобрала банк»: Нижегородка по подложным документам набрала кредиты от лица 23-х человек«Обобрала банк»: Нижегородка по подложным документам набрала кредиты от лица 23-х человекФото: Анастасия Осипова
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Сколько преступник ни бегает, но все равно рано или поздно попадается – вот и 65-летняя жительница Бора Екатерина Ерофеева (имя героини изменено – прим. Ред.) оказалась под следствием через шесть лет после совершения преступления.

- С декабря 2013 по октябрь 2014 года жительница Бора по подложным документам оформила кредиты от лица 23-х человек, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Все кредиты она получила по паспортам с измененными установочными данными.

В этом деле впечатляет не только количество оформленных кредитов, но и сумма ущерба. На этой клиенте банк потерял больше 2 миллионов рублей.

- Сумма ущерба от ее действий составила 2 миллиона 272 тысячи рублей, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – А это уже считается «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.

Как удалось выяснить в ходе проверки, это уже не первый случай мошенничества с ее стороны. Ранее в этом же банке она оформила два кредита на своих родственников на сумму 256 тысяч рублей. Сейчас расследование этого уголовного дела продолжается. Сотрудники правоохранительных органов пытаются установить ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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