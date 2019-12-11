Только два нацпроекта было исполнено в 2019 году в Нижнем Новгороде надлежащим образом

В Нижнем Новгороде 11 декабря состоялось внеочередное заседание думы, на котором мэр Владимир Панов предоставил депутатам информацию о реализации в городе национальных проектов в 2019 году. Подобные отчеты проводятся во всех муниципалитетах по поручению губернатора Глеба Никитина.

Депутаты еще на заседаниях профильных комиссий задавали представителям мэрии много вопросов по нацпроектам, зачастую критикуя срывы по ряду работ. На заседании думы дискуссия продолжилась – критический настрой народных избранников ощущался с первых минут. Так, многие публично высказывали недовольство тем, что перед ними отчитывался не сам Владимир Панов, присутствующий на заседании, а его заместители и руководители профильных департаментов.

Председатель думы Дмитрий Барыкин отметил, что в практике других муниципальных образований докладчиками по этой весьма важной теме были сами главы МСУ.

- Нам, конечно, всех исполнителей интересно было послушать, но они у нас выступали на комиссиях. И такая общая презентация для нас не дает полной информации о техническом и кассовом исполнении по проектам, - заявил он.

Его поддержал председатель комиссии гордумы по соцполитике Василий Пушкин:

- Если говорить о форме мероприятия, то отчитываться сегодня, на мой взгляд, должен был лично глава города. Однако мы увидели отчеты глав департаментов с веселыми картинками.

Только два нацпроекта было исполнено в 2019 году в Нижнем Новгороде надлежащим образомФото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Мэрия отчиталась о реализации шести нацпроектов. Наибольшие опасения у депутатов вызвала реализация нацпроектов «Жилье и городская среда» (в рамках строительства объектов дошкольного образования и переселения граждан из аварийного жилищного фонда), нацпроекта «Образование (строительство общеобразовательных учреждений) и нацпроекта «Демография» (строительство 12 детских дошкольных учреждений). Собственно, про это они и спрашивали мэра, и не все ответы удовлетворили народных избранников.

По итогам отчета депутаты должны были оценить шесть нацпроектов по специальным критериям. Каждый из проектов мог получить одну из трех оценок: надлежащее исполнение, удовлетворительное исполнение и неудовлетворительное. Дмитрий Барыкин предложил голосовать тайно, поэтому заседание гордумы сильно затянулось.

По данным счетной комиссии, депутаты признание надлежащим исполнение лишь двух нацпроектов: «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Исполнение четырех остальных нацпроектов признано удовлетворительным: «Образование», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография» и «Экология».

- Наша оценка – своеобразный аванс городской администрации, стимул для дальнейшей работы. Нижний Новгород не имеет достаточно средств на развитие своей территории, поэтому нацпроекты надо рассматривать, как уникальную возможность получения федерального и регионального финансирования на наши городские цели. Да, депутаты задали немало колких вопросов по реализации, нас многое беспокоит, но получение финансирования на предстоящие годы – наша общая цель. Обещаем в 2020 году усилить депутатский контроль и добиться большей прозрачности от чиновников, - прокомментировал Дмитрий Барыкин итоги голосования.

КОМПЕТЕНТНО

Евгений Люлин, вице-губернатор Нижегородской области

- Нацпроекты – это серьезная возможность качественно улучшить жизнь нижегородцев. Впереди нас ждут несколько лет активной работы. Главное – уже сегодня проанализировать, что и где получилось не совсем так, как было запланировано, чтобы не повторять этих ошибки в будущем. Область и в дальнейшем готова бороться за выделение дополнительных федеральных средств и обеспечивать объемы софинансирования при условии, что каждый рубль реально улучшит жизнь в муниципалитетах.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Одновременно с отчетом о реализации нацпроектов в Нижнем Новгороде такой же отчет проходил в Дзержинске. Заслушав доклад, депутаты признали "надлежащим" качество исполнения в национальных проектов "Образование", "Малое и среднее предпринимательство", "Культура", "Демография", "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Нацпроекту "Жилье и городская среда" была поставлена оценка "удовлетворительно" из-за нарушения сроков исполнения контракта по благоустройству одного из объектов - парка "Утиное озеро".