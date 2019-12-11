Павел Саватеев: «К 2024 году мы должны привести в порядок максимальное количество дорог»

- Тема дорог для России одна из самых актуальных, можно вспомнить десятки поговорок, но дороги есть, о них нужно разговаривать. Павел Николаевич, спасибо, что нашли время и пришли сегодня в наш эфир. Не так давно вы работаете в должности министра, поэтому нападать и задавать вам какие-то совсем острые вопросы, наверное, преждевременно. Но тем не менее, вы прошли через команду правительства, есть доверие губернатора, есть нацпроекты, исполнение которых важно для страны и региона. Время подводить итоги исполнения нацпроекта БКАД – мы его исполнили?

- Национальный проект БКАД мы, конечно же, исполнили, у нас не было других шансов, учитывая то доверие и поддержку, которые нам оказывал губернатор и федеральное правительство в объеме того финансирования, которое было выделено Нижегородской области – а это больше чем 7,4 млрд рублей. Это в принципе беспрецедентная сумма, если брать историю предыдущих лет. В настоящий момент объем строительных и ремонтных работ уже завершен, заканчивается процедура оплаты работ.

- То есть можно говорить о стопроцентном исполнении?

- Если можно сказать по-другому, у нас образовывалась в течение реализации данного проекта экономия, и за счет этой экономии мы разыгрывали и ремонтировали дополнительные километры в Нижегородской области. Сделали даже больше, чем до этого планировалось, но мы на это направляли все усилия потому, что основная наша задача при реализации данного проекта перед федеральным центром и перед нашими жителями, гражданами состоит в том, чтобы привести максимальное количество наших погонных километров к завершающей стадии этапа БКАД, который будет в 2024 году, к максимальным показателям.

- В 2024 году наступит та счастливая пора, когда у нас дороги станут, как в примерах, на которые можно посмотреть в Ютубе, как в других странах европейских? Мы к этому стремимся?

- Проект БКАД немного отличается, он направлен на ремонт наших существующих дорог, на приведение их в нормативное состоянии. Наша задача максимально повысить процент дорог, чтобы они соответствовали нормативным требованиям, чтобы по ним было комфортно и удобно ездить.

- Со скольки процентов, которые считаются нормативными на сегодняшний момент, до скольки в 2024 году?

- Если мы берем показатель, который был на конец прошлого года, это было даже менее 30%, к сожалению. Только треть дорог у нас соответствовала норме на момент начала реализации – в конце прошлого года. В настоящий момент нам удалось добиться, если мне не изменяет память, 34,7%. В перспективе мы стремимся к еще более высоким показателям. Поэтому у нас нет другого выхода.

- Если по 5-7 процентов добавлять, то к 2024 году качество дорог должно улучшиться вдвое, правильно?

- Мы стремимся к этому показателю.

- Подрядчики приезжают со всей страны, деньги выделяются, теперь вопрос, как их эффективно потратить. Я часто слышу, что подрядчик подвел, работы не принимаются, дообработка и т.д. У нас таких примеров много в Нижегородской области?

- С этим приходится сталкиваться, здесь можно уйти в целый монолог, посвященный законодательству, которое нам не позволяет в данный момент устанавливать очень узкие рамки, чтобы отбирать подрядчиков, которые положительно себя зарекомендовали. Достаточно ощутимый объем работ был переделан подрядными организациями по результатам приемки. Я лично выезжаю на контрольные мероприятия в рамках общей координации. Это незапланированные выезды. Я приезжаю с ревизией не только к подрядчикам, а к службе заказчика, который у нас находится как подведомственная организация, и мы перепроверяем всех, потому что очень многостадийная проверка, отбор. Иногда бывает, что во время приемки выявляются некачественные работы и приходится это переделывать. Мы выставляем штраф, ведем претензионную работу, и более 50 тысяч квадратных метров уже было переделано за момент реализации только в этом году. Определенный дискомфорт подрядчики при этом испытывают, но законодательство очень правильно это трактует: ты должен исполнить то, за что тебе платят.

- Наука не стоит на месте, что влияет на качество дорог, и продолжительность их эксплуатации. Есть такой миф, что у нас в России все делается старыми дедовскими способами, что мы в числе отстающих, но это не так, я хочу, чтобы мы с этим мифом поборолись. Сегодня все чаще звучит иностранное слово «ресайклинг». Почему мы используем эту технологию?

- За технологией регенерации будущее, по моему мнению, эта технология получила второе дыхание, несмотря на то, что она не так давно была придумана, но в настоящий момент она применяется с наиболее активными, расширенными своими границами. Это позволяет нам прежде всего экономить на средствах, потому что при этой технологии применяются те материалы, которые уже были на этой дороге. Мы берем старую дорогу, материал обрабатываем, добавляем либо полимерные, либо цементные добавки с учетом технологий и применяем повторно тот же материал, что получается дешевле и короче по срокам.

- В Нижегородской области есть удивительный опыт, когда чиновниками становятся люди, прошедшие десятки тестов и прочих испытаний в рамках проекта «Команда правительства». Нижегородская область стала пионером, сейчас проект приживается в других регионах. Вы тоже прошли через этот проект. Как вы ощущали себя? Как школьник за партой? Важно ли было для вас пройти через это, почувствовать вызов?

- Как школьник я себя не ощущал, потому что, вспоминая школу, большого желания туда ходить я не имел. А здесь этот новый, интересный опыт, который я для себя получил, я воспринимал не столько как отбор, сколько как какое-то развитие. Честно говоря, я очень много интересных вещей для себя почерпнул на всех стадиях отбора. Мне очень понравились деловые игры, те группы людей, которые собирали, и тот посыл, та технология, которая была применена при обсуждении, при выработке какой-то единой позиции. Некоторые вещи я сам для себя переосмыслил, и сегодня глубоко осознаю, что некоторые вещи раньше делались, скажем так, не с той стороны. Вот сейчас я понимаю, как это надо было делать правильно.

- Вернусь к дорогам. В августе 2021 года – 800-летие, большая дата, мы все к ней готовимся, ждем. Колоссальные средства выделены федерацией, чего добился губернатор и его команда. Мы знаем про реконструкцию кремля, мы знаем и про развязку на Циолковского, и про парк «Швейцария», и прочее. Но все это будет хорошо только при наличии идеальных дорог. Вот идеальные дороги к 800-летию случатся? Что конкретно вы делаете для этого и к чему мы идем?

- Безусловно, мы идем к повышению качества работ, их объема и к сокращению сроков выполнения работ. И Нижний Новгород и Нижегородская область – это единое целое, и 800-летие Нижнего Новгорода будет большим праздником. Мы должны сделать все, чтобы гостям было максимально комфортно. Средств, которые были получены из федерации и предусмотрены в бюджете Нижегородской области, хватает на ключевые моменты. Сейчас работа с федерацией продолжается.

- Дороги, особенно там, где большой трафик, в нормальном состоянии. А что с дорогами, ведущими к дому? Человек вышел из автобуса, где его не трясло, и направился к своему дому. По пути с ним может произойти разное. На примере Гордеевки могу привести. Этим летом у нас была полномасштабная история по латанию дыр. Но весной они опять появятся. Здесь есть какая-то история?

- Что касается дорог, которые идет от межрегиональных и межмуниципальных трасс, которые находятся в ведении муниципалитетов, на эти цели всем муниципалитетам выделяются определенные субсидии, процент акцизов, которые уплачивают за бензин. К сожалению, не всегда всего бывает достаточно. Но для обеспечения нормативных требований, для системной работы с учетом правильного планирования – это близко расположенные социальные объекты: школы, поликлиники, какие-то центры социального тяготения. Если проводится планомерная работа, если изначально все размеренно, грамотно, взвешено, я считаю, что есть полная уверенность того, что в ближайшее время мы достигнем очень хороших показателей, которые будут ощутимы жителями в первую очередь.

- Муниципалитеты получают достаточное количество денег, чтобы вести планомерную работу и чтобы результат был виден. Дальше, если его где-то нет – это вопрос к местным чиновникам?

- Никогда не проводил разделения между местными и областными чиновниками. Как только ты заступил на эту должность, ты несешь ответственность за все, что было до тебя и что будет после тебя с учетом проделанной тобой работы. Поэтому ответственность всегда лежит на вас.

- Часто слышал о том, что город Горький грязный, во многом потому, что мы продолжаем использовать песко-соляную смесь, которая остается весной, и мы проживаем в пыли, и люди недовольны этим. Но весь мир двигается в сторону реагентов, наука не стоит на месте, но они дорогие. Посмотрите на Москву, там все иначе. У нас есть перспектива, что Нижний Новгород станет чистым и не будет этой весенней пыли?

- Минимум раз в две недели мы проводим заседания экспертного совета, приглашаем людей из других регионов, обмениваемся опытом, движемся в этом направлении, но везде должен быть баланс и с точки зрения экологического эффекта, экономического, и с точки зрения комфорта и удобства при использовании. Мы рассчитываем, что выберем какую-то сбалансированную позицию. Не буду давать каких-то заведомо невыполнимых в краткосрочной перспективе обещаний, что мы откажемся от песко-соляной смеси, но эта работа ведется, мы стремимся.