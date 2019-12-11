«Как тот солдат»: Спасая кота-верхолаза, нижегородец сам застрял на дереве

Несколько лет назад легендарное видео спасения нижегородским солдатом кота Барсика било все рекорды по просмотрам в интернете. Оно и понятно – во время спецоперации срочник умудрился разбить окна в ближайших квартирах, срубить дерево и оставить без света целый район. И все это с искрометным юмором, чисто русской смекалкой и залихватской удалью. И вот сегодня нижегородцы снова отличились – что уж греха таить, в спасении котов мы знаем толк!

- Этот кот просидел на дереве пять суток, - рассказала волонтер Лариса Саплина. – Хозяйка у него инвалид, поэтому помочь ему ничем не может. Вот нас соседи и вызвали!

На дереве Тема провел пять суток. ФОТО: Лариса Саплина

Кот Тема в Автозаводском районе личность довольно примечательная – за последний год он оказывается на дереве уже в пятый раз. Чем его так влекут заоблачные дали, остается только догадываться. В последний раз высоту он брал в ноябре – тогда на этом же дереве он просидел почти неделю. И, в конце концов, обессилев от голода, «лепешечкой» упал вниз. К счастью, обошлось без травм. В этот раз местные жители решили так не рисковать и вызвали зоозащитников. Вот только тем самим скоро понадобилась помощь.

- Я высоты боюсь, - заявил волонтер Александр, забравшись на макушку дерева. – Что же они деревья-то какие неудобные выбирают? Брали бы елки! Там ходи не хочу пешком, как по лестнице!

Вскоре после начала спасательной операции выяснилось, что волонтер боится высоты. ФОТО: Лариса Саплина.

Перепуганный кошачий спаситель замер от пушистика в паре метров, раскачиваясь на ветках. Масла в огонь подливал невесть откуда налетевший ветер.

- Что, вызывать МЧС? – предложили оставшиеся внизу волонтеры. – Пожарную машину с лестницей? Представляете, будете с котом сидеть пять суток! Может, дерево спилить? Как тот солдат!

К счастью, до этого не дошло. На дереве зоозащитник провел с котом лишь пару часов. В конечном итоге Тема дался в руки своему спасителю, и они благополучно спустились вниз.