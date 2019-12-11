Лучшие подарки на Новый год. Подборка настольных игр: от мала до велика

Самое ценное, что мы можем подарить родным — время, проведенное вместе. Счастливые моменты за игровым столом могут стать лучшим воспоминанием. Надо только выбрать правильную игру. В этой статье мы поможем подобрать настольную игру для подарка на Новый год.

Игры для всей семьи

Отличный способ собрать вместе всю семью – это настольные игры. Для уютных вечеров мы рекомендуем:

Одна из самых волшебных новогодних игр — Диксит. От нее даже становится чуточку теплее. Вдохновляйтесь чудесными иллюстрациями и придумывайте ассоциации.

Всегда мечтали о собственном королевстве? Под Новый год мечты сбываются. В настольной игре Лоскутное королевство вы построите свою империю: с замками, лесами и озерами.

А простая игра на скорость реакции Доббль добавит вашему празднику еще больше веселья.

Дарите не одно чудо, а сразу 7 чудес! Это красивая семейная стратегия, где вы строите свой город, а заодно узнаете много нового о 7 чудесах света.

Вы будете играть в эти игры не только в новогоднюю ночь, но и весь следующий год.

Игры для детей

Дети особенно хотят волшебства и сказки перед Новым годом. Мы подобрали настольные игры для детей со сказочным сюжетом. Эти игры не только веселые, но и полезные, ведь их рекомендуют детские психологи.

В игре Морозные каникулы ребята помогают Дедушке Морозу считать елочные шары и шарики мороженого. Яркие Скоростные цвета и озорной Барабашка научат быть внимательными. Красивый подарок для девочки — игра Спящие королевы, а для мальчика — Пещера Дракона.

Лучшие настольные игры 2020

Наступающий год — год Мыши, поэтому лучшие настольные игры 2020 года — это игры с мышами.

Самая популярная из них — Сырный Замок. В нее с удовольствием играют и дети, и родители. К тому же, она тренирует память. Для малышей от 4 лет отлично подойдет простая ходилка Сырный край. Рекомендуем также игры Мышиная команда, где надо действовать сообща, и стратегию с ироничными иллюстрациями Война и сыр, которая понравится и взрослым.

Игры подростку

Как оторвать тинейджера от гаджетов? Научите его играть в настольные игры. Не верите? Мы постоянно наблюдаем, как ребята 13-15 лет с азартом режутся в сложную стратегию или спасают мир. И не за экраном компьютера, а за игровым столом. А заодно развивают навыки коммуникации и долгосрочного планирования.

Суперхит, завоевавший сердца подростков и не только — это игра Запретный остров, где игрокам надо успеть собрать ценные артефакты и выбраться с тонущего острова. Настоящая проверка на прочность для всей команды. Популярны также игры с фэнтези сюжетом, например, Незваные кости. А в Кольт Экспрессе игроки окунутся в атмосферу настоящего вестерна с погонями, бандитами и ограблением поезда.

Игры, которые помогают дружить

Чтобы добиться успеха, надо уметь объединяться с другими людьми и договариваться. В этом помогут кооперативные игры. Это разновидность настольных игр, когда участники играют против игры, побеждая или проигрывая все вместе.

Для взрослых хороший выбор — кооперативная игра Пандемия, где команде профессионалов предстоит спасти человечество от смертельной болезни. Тренируйтесь работать в команде и рационально использовать ресурсы. Если предпочитаете простые правила и лаконичность, советуем Нараби. Это недорогая игра, где вам сообща нужно навести порядок в японском саду камней.

В последние годы стали популярны настольные квесты. Это игры, где вы решаете задания, и, открывая карту за картой, приближаетесь к разгадке тайны. Для подарка на Новый год отлично подойдет детективная серия Квестмастер. В каждой коробке — захватывающая история и увлекательные загадки. Все игры серии прекрасно иллюстрированы, а качество компонентов высокое.

Детям тоже полезно учиться действовать сообща.

Малышам от 5 лет смело можно дарить игру Драконий остров. Это простая ходилка учит играть в команде. На коробке — милый дракончик, а внутри — очень качественные деревянные фигурки и сказочное игровое поле.

Для детей постарше отлично подойдет Зомби в школе, где ученикам предстоит спасти свою школу от нашествия нечисти. Ребята с удовольствием сражаются с зомби, развивая стратегическое мышление и учась работать сообща.

Какую бы настольную игру вы не выбрали, ваш подарок будут с теплом вспоминать весь год.

Дарите настольные игры — дарите счастье.

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