Команда «Теплоэнерго» победила в соревнованиях по волейболу XXXVIII Спартакиады администрации Нижнего Новгорода

Команда АО «Теплоэнерго» выиграла соревнования по волейболу среди городских предприятий, которые состоялись в Нижнем Новгороде в рамках XXXVIII Спартакиады администрации города. Соревнования проходили на спортивной базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Щелоковский».

- Волейболисты из АО «Теплоэнерго» обыграли соперников из АО «Нижегородский водоканал и МП «Нижегородское метро» со счетом 2:0 в обеих играх. Таким образом, в копилке предприятия оказалась уже третья золотая медаль в общекомандном зачете Спартакиады. Ранее команда «Теплоэнерго» также заняла первые места в соревнованиях по плаванию и по мини-футболу, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе предприятия.

В команду «Теплоэнерго» по волейболу вошли: главный энергетик Михаил Иванов, главный специалист отдела формирования проектов Александр Лебедев, ведущий инженер отдела эксплуатации и планирования ремонтов Артем Луконин, специалист 1 категории отдела по расчетам с населением Татьяна Ржанкова.

Напомним, ежегодная Спартакида администрации Нижнего Новгорода проводится с февраля по декабрь и включает в себя состязания по девяти спортивным дисциплинам: лыжные гонки, плавание, мини-футбол, стрельба, шахматы, настольный теннис, дартс, бадминтон, волейбол. В ней соперничают десять команд: сотрудники мэрии, городской думы, а также восемь команд от каждого района Нижнего Новгорода. Параллельно за кубок победителя соревнуются городские предприятия.