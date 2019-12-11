«Ни шума, ни дыма не было»: Двое пенсионеров незаметно сгорели в собственной квартире

После того, как его пожилая мать в течение трех дней не отвечала на телефонные звонки, житель Навашина забил тревогу. И не зря – приехав к ней домой, он обнаружил, что случилось страшное.

-Последний раз я разговаривал с ней 27 ноября, - вспоминал впоследствии Виктор Ерошкин (имя героя изменено – прим. Ред.) – Потом целых три дня я пытался до нее дозвониться, но телефон все время был отключен. Тогда я заподозрил неладное и поехал к ней.

В небольшой однушке его 58-летняя мать жила вместе со своим сожителем. Сама женщина в последнее время злоупотребляла спиртными напитками, а проживавший с ней мужчина и вовсе почти не вставал с постели из-за болезни. Тем не менее, ни склок, ни скандалов между супругами не было.

- Как рассказали соседи, ничего странного они не заметили – ни шума, ни дыма не было, -рассказал Виктор. – Однако когда я вошел в квартиру, то увидел на полу тело матери и ее сожителя. Они оба сильно обгорели, неподалеку валялась полусгоревшая мамина ночная рубашка.

Тщательно обследовав квартиру, мужчина пришел к выводу, что все вещи находятся на своих местах. Ничего ценного из квартиры не пропало. При этом газовая колонка была включена, водопроводный кран тоже открыт.

- По словам сотрудников газовой службы, в квартире не было утечек газа, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Вентиляция была исправна.

Однако на теле погибшей женщины были выявлены многочисленные термические ожоги. Не исключено, что она могла их получить от загоревшейся одежды. Сейчас обстоятельства этого происшествия выясняются.