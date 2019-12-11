Пока нижегородцы еще только задумываются о предстоящем праздновании нового года, известный шеф-повар, ведущий российской версии «Адской кухни» Константин Ивлев отправился колесить по России в поисках лучших новогодних рецептов. Его новый проект посвящен поиску лучших рецептов оливье и селедки под шубой, - блюд, без которых не обходится ни один новогодний стол. На новеньком фудтраке «ГАЗель NEXT» шеф стартовал из Нижнего Новгорода, а финал конкурса пройдет в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Победителей ждут два главных приза - серебряный тазик под оливье и дорогая меховая шуба.

GAZtroTour за оливье и селедкой под шубой. Фото: предоставлено "Группой ГАЗ"

- Мы едем в Великий Устюг к Деду Морозу, чтобы задать ему главный вопрос - почему мы каждый год всей страной одно и то же едим, смотрим и пьем, - поделился планами Константин Ивлев. - А по дороге мы посетим четыре российских города, в каждом из которых проведем конкурсы на лучшие новогодние рецепты оливье и селедки под шубой. Это те два салата, которые все мы знаем с детства и рецепты которых бережно хранят в каждой семье.

GAZtroTour за оливье и селедкой под шубой. Фото: предоставлено "Группой ГАЗ"

По дороге в Великий Устюг шеф-повар посетит Владимир, Ярославль и Вологду - за это время он проедет больше тысячи километров! По дороге он будет не только устраивать кулинарные поединки, но и угощать гостей оригинальными вариантами уличной еды. Мобильная кухня на колесах, построенная на базе «ГАЗели», оборудована по последнему слову кулинарной техники и позволяет организовать полноценную работу команды поваров в любой точке.

GAZtroTour за оливье и селедкой под шубой. Фото: предоставлено "Группой ГАЗ"

- Это уже второе наше совместное мероприятие с Константином Ивлевым, - напомнил директор по продажам автомобилей ГАЗ Олег Марков. - Этим летом мы организовали проект «Россия аутентичная». Тогда Константин посетил восемь регионов центральной России, где собирал старинные рецепты и проводил мини-фестивали. Для нас это не только возможность продемонстрировать возможности наших автомобилей, но и показать молодежи, как можно легко и быстро организовать собственный бизнес.

Действительно, нет ничего проще, чем организовать мобильный ресторанчик с помощью газовского фудтрака. Существует четыре базовых модификации автомобиля, которые оснащаются по желанию клиента. Кто-то может заказать максимально полный набор оборудования для «высокой кухни», кто-то открывает простое кафе с недорогими закусками.

GAZtroTour за оливье и селедкой под шубой. Фото: предоставлено "Группой ГАЗ"

Горьковский автозавод стал не только местом старта предновогоднего GAZtroTour, но и местом первого кулинарного поединка. Свои кулинарные шедевры на суд жюри представили 30 сотрудников предприятия - от рабочих до руководителей.

- Отличительная черта нашей компании - это уникальный командный дух, - уверена директор по развитию персонала «Группы ГАЗ» Елена Марштупа. - И это здорово, что у наших работников появилась возможность первыми принять участие в таком замечательном предновогоднем проекте. Мы будем болеть, чтобы их имена прозвучали и в финале проекта!

К слову, среди 30 участников конкурса оказалось немало представителей сильного пола. Причем некоторые из них подошли к приготовлению блюд весьма оригинально. К примеру, в голубом «море» с фиолетовыми китами от Алексея Мартынова угадать обычный салат «Оливье» было не так-то просто. Видимо, поэтому рецепт и удостоился награды «За креатив».

GAZtroTour за оливье и селедкой под шубой. Фото: предоставлено "Группой ГАЗ"

- Это конкурс подарил нам по-настоящему праздничное настроение, - признался Алексей Мартынов. - Поэтому к созданию нашего кулинарного шедевра мы подошли с душой: синее море автомобильного бизнеса, в котором легко лавируют наши автомобили. В общем, постарались соблюсти корпоративный дух!

КОНКРЕТНО

Лучший салат «Сельдь под шубой» - экономист ГАЗа Елена Гулько.

Лучший салат «Оливье» - представитель профкома ГАЗа Надежда Уткина.