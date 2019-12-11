2019-12-11T18:04:28+03:00
Происшествия

«Он ткнул меня гвоздем в шею»: Нижегородка после ссоры нашла тело стоящего на коленях мужа

Раньше конфликтов между супругами не возникало
Вероника КОТИК
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«Он ткнул меня гвоздем в шею и умер»: Нижегородка после ссоры нашла труп стоящего на коленях мужа«Он ткнул меня гвоздем в шею и умер»: Нижегородка после ссоры нашла труп стоящего на коленях мужа
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Обычная семейная ссора закончилась трагедией в Уренском районе – там мужчина сначала избил бывшую жену, а потом погиб сам.

- Около семи часов вечера 30 ноября к нам поступило сообщение от медсестры Уренской районной больницы, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Она рассказала, что ее бывший муж заявился к ней в пьяном виде и принялся ее избивать.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Избитой женщине предложили вызвать скорую помощь, однако от вмешательства врачей она отказалась.

- Честно говоря, раньше между нами никогда не было ссор, - признается перепуганная женщина. – Однако три месяца назад мы развелись, вместе больше не живем. Я уже стала понемногу про него забывать, как вдруг он напился и заявился ко мне. В этот раз дошло до того, что он даже ткнул меня гвоздем в шею.

Впрочем, вскоре выяснилось, что на этом злоключения семейной четы не закончились. В семи метрах от дома, рядом с баней, был обнаружено тело самого разбуянившегося супруга.

- Он стоял на коленях на углу бани, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Тело мужчины сразу же после обнаружения отвезли в морг.

Известно, что в последнее время мужчина нигде не работал. Ранее в поле зрения правоохранительных органов он не попадал. Сейчас по данному факту гибели мужчины проводится доследственная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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