2019-12-17T14:05:38+03:00
Общество

CAT’S BEST – уникальный древесный комкующийся наполнитель из Германии

Эльвира ОСИПОВА
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Фото: Cats bestФото: Cats best
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CAT’S BEST – уникальный древесный комкующийся наполнитель из Германии, который объединяет в себе силу природы и высокие технологии. Согласно данным компании Яндекс, Cat's Best стал выбором российских покупателей №1 в категории "самый экономный расход".

CAT’S BEST - лучший наполнитель Европы, товар года Германии.

Его преимущества:

- Активные древесные волокна способны впитывать влагу в 7 раз больше собственного объема, а также улавливать и надежно удерживать неприятные запахи.

- CAT’S BEST до 7 недель может оставаться в лотке до полной замены, а еще его можно утилизировать в городскую канализационную сеть.

- CAT’S BEST на 100% состоит из натуральных волокон, не содержит химических добавок и полностью биоразлагаем.

Чистое удовольствие для Вас и Вашего любимца!

Магазины, где можно купить наполнитель CAT’S BEST в Нижнем Новгороде:

Зоосфера

Зооопторг

Друг

Зоомания

Кошкин дом

Пеликан

Тузик

Питомец

Лапушки

Также наполнитель можно приобрести на интернет-площадках - Wildberries, Ozon, Goods.ru, Beru.

www.catsbest.ru

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