«Прошу похоронить меня в военной форме»: Нижегородский грузчик погиб, оставив дочь и предсмертную записку

Страшную находку обнаружил 74-летний пенсионер, придя в гости к соседу в Городецком районе – тело мужчины лежало прямо у него в предбаннике.

- Сообщение о гибели 49-летнего мужчины к нам поступило в 16:45 3 декабря, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Его тело обнаружил знакомый пенсионер.

Известно, что погибший мужчина работал грузчиком, на учете у психиатра не состоял и не злоупотреблял спиртными напитками. Каких-либо долговых обязательств у мужчины тоже не было. Что могло стать причиной его гибели остается только догадываться. На первый взгляд, в личной жизни у него тоже было все благополучно – у него остались жена и несовершеннолетняя дочь. Недалеко от тела мужчины была обнаружена предсмертная записка. Однако и она не смогла пролить свет на обстоятельства его смерти.

- Прошу похоронить меня в военной форме, - написал мужчина. – С медалями, с часами на руках. Рядом с могилой родственников.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.