2019-12-10T18:08:07+03:00
Происшествия

«Он проткнул меня ножницами»: Во время перепалки в нижегородской колонии был ранен заключенный

Ранее нападавший был осужден за убийство нескольких человек.
Вероника КОТИК
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«Он проткнул меня ножницами»: Во время перепалки в колонии был ранен заключенный.«Он проткнул меня ножницами»: Во время перепалки в колонии был ранен заключенный.Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
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Обычная перепалка в исправительной колонии закончилась серьезными ранениями для одного из заключенных в поселке Мирный Варнавинского района. Теперь мужчина с травмами доставлен в районную больницу.

- Сообщение о конфликте между осужденными поступило от дежурного местной колонии, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Наши сотрудники сразу же выехали на место преступления.

Как выяснилось, обычная тюремная перепалка действительно закончилась поножовщиной для двоих заключенных.

- Когда мы ругались, он взял и проткнул меня ножницами, - рассказывал 36-летний потерпевший врачам, показывая ранения. - В результате, у меня на теле два ранения.

По словам врачей, у мужчины действительно на теле два проникающих ранения в живот и грудную клетку. Что касается нападавшего, то за плечами у него оказался довольно серьезный «послужной список». В тюрьме он находился на убийство нескольких человек. Здесь он должен был провести 16 лет. Выйти на свободу ему предстояло в марте 2024 года. Однако теперь срок заключения для него должен быть увеличен.

- А вот пострадавший был приговорен к восьми годам тюрьмы за изготовление и перевозку наркотических средств, - рассказал источник в правоохранительных органах. – На свободу он выйдет в марте 2021 года. Теперь по данному факту проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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