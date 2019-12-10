2019-12-10T16:46:35+03:00
Общество

Гирлянда для елки: украшение или причина пожара?

Эксперты ЦСМ Росстандарта дали советы по покупке новогодних товаров
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Гирлянда для елки: украшение или причина пожара?Гирлянда для елки: украшение или причина пожара?Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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На полках нижегородских магазинов появились новогодние игрушки и сладкие подарки. Неотъемлемым атрибутом для создания новогоднего настроения являются гирлянды. Как правильно выбрать гирлянду? Какие украшения надежнее? Эксперты ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области дают советы.

- Сегодня рынок насыщен различными видами гирлянд, - говорит руководитель сектора оптико-физических измерений и испытаний Центра Сергей Пантелеев. – Отличие в типе лампочек (светодиодные и обычные лампочки накаливания) и, соответственно, в уровне потребляемой энергии. Светодиодные - результаты современных технологий. Несмотря на то, что они стоят дороже, чем стандартные светящиеся украшения, гирлянды на основе светодиодных источников света достаточно экономичны и имеют более длительный срок эксплуатации.

Классические гирлянды с лампами накаливания разных цветов потребляют много электроэнергии — имейте ввиду, за новогодние праздники счета за электричество могут существенно превысить суммы обычных месяцев.

- Очень популярны автономные гирлянды на батарейках. С одной стороны, приходится регулярно менять батарейки, особенно если аксессуар работает постоянно. Но, с другой стороны, такие украшения являются спасением, если елка установлена вдали от розетки. Немаловажно из чего сделан сам провод: ПВХ, каучук, силикон. Для домашней елки оптимально применение гирлянды на проводе из поливинилхлорида — они наиболее приемлемы по стоимости. Каучуковые и силиконовые провода также можно использовать в квартире, но цена на них значительно выше – они более устойчивы на пробой, поскольку имеют высокое сопротивление, то есть являются электробезопасными. К тому же выглядят они более эстетично, - сказал специалист.

Гирлянда для елки: украшение или причина пожара?

Гирлянда для елки: украшение или причина пожара?

Среди характеристик светодиодных гирлянд, а также многих других устройств, попадается такой параметр как IP с последующими двумя цифрами. Это кодовое обозначение степени защиты электронных приборов от внешних факторов. Что означают данные цифры?

IP 20 – гирлянды с такой степенью защиты предназначены только для внутреннего использования.

IP 44 – можно использовать на улице, под навесом, либо без прямого попадания дождя и снега как на сам блок питания, и вилку. Диоды и шнуры такой гирлянды переносят любую температуру (-40 до +50), главное, что бы блок питания был сухой (защищен изоляцией).

IP 56 – использование на улице, не боится прямого попадания дождя и снега.

IP 65 – использование на улице круглый год, при любых погодных условиях.

- Обязательно перед покупкой необходимо проверить изделие на работоспособность. Электрическая гирлянда, украшающая уже подсохшее дерево, легко может стать причиной возгорания. Обратите внимание на упаковку - в обязательном порядке должна быть представлена вся необходимая информация: производитель, мощность, напряжение, а также русифицированная инструкция по применению. Помните, что в новогодние праздники увеличивается число пожаров и случаев обращения в другие социальные учреждения. Поэтому к выбору электрических изделий и продуктов питания нужно подойти с полной ответственностью, - подчеркнул директор Нижегородского ЦСМ Росстандарта Денис Миронов.

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