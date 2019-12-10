2019-12-10T16:15:14+03:00
Происшествия

«Я вас всех люблю»: Нижегородец нашел труп сына в луже крови

Накануне молодой человек просил одолжить ему денег
Вероника КОТИК
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«Я вас всех люблю»: Нижегородец нашел труп сына в луже крови. ФОТО: СУ СКР по Кировской области«Я вас всех люблю»: Нижегородец нашел труп сына в луже крови. ФОТО: СУ СКР по Кировской области
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Страшную трагедию пришлось пережить 63-летнему жителю Шахуньи – приехав в гости к сыну, он обнаружил его мертвым в луже крови.

- Я приехал к нему домой около полудня 2 декабря, - рассказывал потом мужчина сотрудникам правоохранительных органов. – Я сначала внутрь заходить не стал: разгреб от снега дорожки вокруг дома, накормил собаку. А потом своим ключом открыл дверь, а там…В общем, сын был уже мертвый, лежал в луже крови.

Что стало причиной смерти, сотрудникам правоохранительных органов еще только предстоит выяснить. Однако накануне он в пьяном виде приезжал к отцу и просил одолжить ему денег. В доме погибшего была обнаружена предсмертная записка.

- Никого ни в чем не вините, - писал мужчина в своем последнем письме. – Я вас всех люблю.

Известно, что мужчина в последнее время нигде не работал. До этого он успел развестись с женой и стал злоупотреблять алкогольными напитками. В настоящее время труп мужчины уже доставлен в морг. В скором времени будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

- Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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