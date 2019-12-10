«Мы - обладатели неизменного бренда!»: Жители города Павлово вырастили самую большую коллекцию цитрусовых в Нижегородской области

Семья Козюлиных - гордость города Павлово, раскинувшегося на крутом правобережье Оки. Она известна своей коллекцией цитрусовых фруктов, которую можно считать самой большой в Нижегородской области.

Сегодня в коллекции Козюлиных насчитывается около 60 сортов цитрусовых.

Вообще жителей этого провинциального городка лимонами не удивишь. Ведь именно в Павлове в средине XIX века появились первые цитрусовые растения, завезенные, предположительно, из Турции. Так появился комнатный павловский лимон, ставший через какое-то время визитной карточкой города.

Как рассказал Михаил Козюлин, жители Павлова до сих пор выращивают у себя дома павловский лимон. Однако его семья пошла дальше и создала целый питомник цитрусовых.

В питомнике Козюлиных также можно встретить лайм палестинский.

- Мы занялись возрождением разведения комнатного павловского лимона в ином масштабе. Это было более десяти лет назад. А когда погрузились в эту тему по полной, были слегка в шоке. Не думали, что наш местный «промысел» находится в таком плачевном положении, - заявил собеседник «Комсомолки».

Четкое понимание ситуации появилось у цитрусоводов Козюлиных лишь несколько лет назад. Можно сказать, на них снизошло озарение: они поняли, какие требуются условия для выращивания павловского лимона, какова технология их выращивания и так далее.

В цитрусоводство Михаила Козюлина втянула мама Ирина.

- При этом мы не были новичками в садоводстве. На тот момент у нас уже был большой опыт работы со многим другими сельскохозяйственными и декоративными культурами. Но тут, как выяснилось, нужен совсем иной подход. Многому учились, приспосабливались, - поделился молодой человек.

Не удивительно, что позже появились последователи. Но цитрусоводы не расстраиваются. Наоборот, им приятно, что их дело вдохновляет окружающих на собственные «цитрусовые» подвиги.

- Отрадно, конечно, что молодежь интересуется выращиванием комнатного павловского лимона. Можно сказать, берет дело свои руки. Это значит, что ребята стали задумываться о том, что мы, жители города Павлово, являемся обладателями неизменного бренда, как сейчас модно говорить, - отметил Михаил. - Во всех каталогах советской эпохи павловский сорт признан лучшим комнатным лимоном, приспособленным к разным широтам и климату. И потом мы знаем, что поддержать интерес выращивания любого растения, в том числе домашних цитрусов, - это огромное дело!

Цитронн шишкан - комнатное экзотическое растение.

По словам Ирины Козюлиной, в их коллекции насчитывается из около 60 различных цитрусов. Она постоянно пополняется, одни лимоны заменяются другими. В итоге остаются только самые оригинальные и интересные сорта.

- К любимым можно отнести цитрон шишкан, лайм палестинский, лимон россо, лиметта пурша, бергамот феминелло фантастико и, наверное, павловский лимон за его непревзойденный вкус и приятный аромат, - поделилась собеседница «Комсомолки».

- Лично мне нравится павловский лимон. Ем его не часто, но уж если захочется, то употребляю сырым, без сахара. С чаем могу съесть две-три дольки, - добавил Михаил.

Павловские цитрусоводы любят есть лимоны сырыми, без сахара.

Свою фантастическую коллекцию павловские цитрусоводы пополняют, исходя из двух принципов: какие-то сорта берут для собственного эстетического удовлетворения, какие-то - для искушенных покупателей, следящих за последними новинками в мире цитрусоводста (они требовательны в уходе и одновременно очень интересны как внешне, так и на вкус).

- Также есть сорта для коммерческого выращивания. Они хорошо растут, пышно цветут и размножаются на ура. Чего не скажешь о многих эксклюзивных сортах. Но в этом и заключается их ценность. Природа человека такова, что рано или поздно все проходит, взгляд остывает, и хочется чего-то новенького. И мы рады быть в рядах искателей самых интересных и удивительных сортов, - заключил Михаил Козюлин.