«Шмякнулась и услышала хруст»: пенсионерка сломала левую ногу из-за гололеда

С 1 ноября по 9 декабря в медучреждения Нижнего Новгорода по поводу травм, полученных в результате падения на скользкой дороге, обратился 421 человек, из которых 47 - дети. Всего в городе госпитализировали 23 пациента. Об этом «Комсомолке» сообщили в ГКУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф».

В число пострадавших вошла и пенсионерка Вера Алетурина, которая живет в Приокском. Утром 6 декабря она прогуливалась с собакой вдоль бульвара, идущего параллельно проспекту Гагарина. Дорогу едва почистила спецтехника, и нижегородка не увидела наледи на брусчатке.

- Одной ногой я стояла на нормальной плитке, а другой попала на плитку, покрытую тонким слоем наледи. Как раз прошел трактор и почистил щеткой, а я не увидела наледи на брусчатке. Там же сначала идет машина, а потом уже посыпают песком, так что я оказалась там в неудачный момент. Я выворачивалась и сопротивлялась падению, но в итоге шмякнулась, услышав только хруст - левую ногу как-то вывернуло. Еще ударилась локтем, думала, что и его сломала, но обошлось. Все произошло очень быстро, за какие-то доли секунды, - вспоминает Вера Алетурина.

Тот самый бульвар в районе проспекта ГагаринаФото: Елена КАРАЛ

Уже с травмированной ногой нижегородка не только поднялась, но и прошагала до дома почти 500 метров. В больнице констатировали закрытый перелом голени со смещением, осколками и подвывихом стопы. Теперь в гипсе придется провести минимум два месяца, а на лечение найти еще минимум 11 000 рублей при пенсии в 10 000. При этом покупка первой партии лекарств уже обошлась женщине примерно в 3000 рублей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В муниципальных районах Нижегородской области насчитывается 566 (из них 47 детей) случаев получения травм в результате падения на скользкой дороге. Госпитализировано 52 человека, включая троих детей. Всего с начала ноября из-за падений в гололед к медикам обратились 897 жителей региона, включая 94 ребенка.

КОНКРЕТНО

Как избежать травмы

О том, как обезопасить себя зимой, «Комсомолке» рассказал врач-травматолог ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 34 Вадим Уваров:

- Прежде всего нужно подбирать обувь с массивной, устойчивой, желательно рельефной подошвой и каблуком не выше трех-четырех сантиметров.

- В гололед нужно носить головной убор. Плотная шапка защитит не только от холода, но и смягчит удар в случае падения.

- Желательно выходить из дома раньше, ведь зимой времени на дорогу уходит больше. Не стоит спешить, даже если опаздываете - шансы упасть и получить травму резко увеличиваются.

- Руки должны быть свободными, а не находиться в карманах или держать тяжелые сумки. Быстрый взмах поможет восстановить потерянное на скользкой дороге равновесие.

Нельзя:

- опираться на одну руку - сустав может сломаться, причем со смещением или осколками. Возможна травма запястья;

- падать на согнутый локоть - ключица может не выдержать нагрузки, что чревато переломом;

- падать на колено - можно разбить коленную чашечку;

- падать на ягодицы или голову.

Если падения избежать не удалось

При нечаянном падении может появиться синяк, за которым врачи рекомендуют наблюдать. Если он изменяет цвет от красного до зеленого и желтого, то все нормально. Если же синяк не меняет цвет и побагровел еще сильнее, нужно срочно обратиться к доктору.

Чаще всего при падении страдает голеностоп. При растяжении связки достаточно наложить тугую повязку и не нагружать ногу. Если же боль усилилась, а сустав побагровел и распух, то это повод обратиться к медикам.

Перелом можно распознать по неутихающей острой боли в ноге или руке, которая будет усиливаться при попытке ими пошевелить. В таком случае нужно срочно вызывать скорую помощь, обеспечив покой поврежденной конечности.

Не обойтись без вызова скорой и при черепно-мозговой травме, которая сопровождается сильной головной болью, тошнотой, головокружением, шумом в ушах или потерей сознания. К врачу нужно обратиться, даже если эти симптомы появятся спустя несколько часов или даже два-три дня после ушиба.