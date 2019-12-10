«Схватил мою маму за горло и стал душить»: 10-летний мальчик вызвал полицию, пытаясь спасти собственную мать

В Нижегородской области мужчина едва не задушил свою знакомую на глазах ее десятилетнего сына. К счастью, в дело вовремя вмешался сам мальчуган.

- Около часа ночи 1 декабря в дежурную часть поступил звонок от перепуганного десятилетнего ребенка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ребенок утверждал, что некий мужчина избивает ее маму.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов. Как им удалось выяснить, между 30-летней матерью ребенка и ее 20-летним знакомым действительно возникла ссора.

- Мужчина был пьяный, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Известно, что ранее он не был судим и в последнее время нигде не работал. В тот день между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина схватил свою знакомую за горло и принялся душить.

К счастью, женщине удалось спастись. Однако в момент нападения она перепугалась ни на шутку.

- Он повалил меня на пол, схватил за горло и начал сдавливать, - рассказывала она позднее сотрудникам правоохранительных органов. – Он кричал, что если я не успокоюсь и не прекращу его доводить, то он обязательно меня убьет. Учитывая, что он был пьян и жутко агрессивен, он бы так и сделал.

Единственное, что помешало ему исполнить свой план, это вмешательство 10-летнего ребенка. Несмотря на свой юный возраст, он догадался позвонить в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сам мужчина отпущен под обязательство о явке.