2019-12-10T15:36:22+03:00
Происшествия

«Схватил мою маму за горло и стал душить»: 10-летний мальчик вызвал полицию, пытаясь спасти собственную мать

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело
Вероника КОТИК
Поделиться:
Комментарии: comments1
«Схватил за горло и стал душить»: 10-летний мальчик вызвал полицию, пытаясь спасти собственную мать«Схватил за горло и стал душить»: 10-летний мальчик вызвал полицию, пытаясь спасти собственную матьФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Нижегородской области мужчина едва не задушил свою знакомую на глазах ее десятилетнего сына. К счастью, в дело вовремя вмешался сам мальчуган.

- Около часа ночи 1 декабря в дежурную часть поступил звонок от перепуганного десятилетнего ребенка, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Ребенок утверждал, что некий мужчина избивает ее маму.

На место происшествия сразу же выехали сотрудники правоохранительных органов. Как им удалось выяснить, между 30-летней матерью ребенка и ее 20-летним знакомым действительно возникла ссора.

- Мужчина был пьяный, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Известно, что ранее он не был судим и в последнее время нигде не работал. В тот день между ними вспыхнула ссора, во время которой мужчина схватил свою знакомую за горло и принялся душить.

К счастью, женщине удалось спастись. Однако в момент нападения она перепугалась ни на шутку.

- Он повалил меня на пол, схватил за горло и начал сдавливать, - рассказывала она позднее сотрудникам правоохранительных органов. – Он кричал, что если я не успокоюсь и не прекращу его доводить, то он обязательно меня убьет. Учитывая, что он был пьян и жутко агрессивен, он бы так и сделал.

Единственное, что помешало ему исполнить свой план, это вмешательство 10-летнего ребенка. Несмотря на свой юный возраст, он догадался позвонить в полицию. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Сам мужчина отпущен под обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперт: "Когда мошенникам мешают воровать деньги с кредиток, они начинают минировать школы"
Почему в Москве детей эвакуируют во время занятий из школ, а лежачих больных выносят из больниц на носилках. Источник kp.ru объяснил очередную волну ложных минирований в столице
Новости 24
Нижегородская область вошла в рейтинг привлекательных регионов для отдыха на Новый год
Детский сад №68 в Нижнем Новгороде готовится к приему малышей
Роспотребнадзор дал нижегородцам советы по выбору сладких подарков
Двое нижегородских пожарных стащили пять аккумуляторов в местном совхозе
Шахматистки пополняют копилку медалей, завоеванных нижегородскими спортсменами
ЧОПовцы потеряли пистолет в Нижнем Новгороде
Один убит, второй в колонии: в Нижегородской области приятели повздорили из-за ста рублей
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума Совета при Президенте РФ
В Нижний Новгород туристы чаще приезжают парами
Единую систему общественного транспорта предлагают создать для Нижегородской агломерации
Нижегородский пловец стал чемпионом Европы по плаванию
Конфискованную скрипку Страдивари привезут в Нижний Новгорода
Нижегородские баскетболисты принимают испанский «Тенерифе»
Сегодня в Нижнем Новгороде - самый теплый день недели
Чемпион мира добился строительства Центра бокса в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде внедрили уникальный опыт по борьбе с контрафактным топливом
Нижегородский саблист продолжает собирать урожай медалей
Замминистра строительства и ЖКХ РФ проверил реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области
Дзержинские самогонщики едва не взорвали жилой дом
В Нижегородскую область вернулась краснокнижная птица
В Нижегородской области ликвидируют разлив нефти
В Нижнем Новгороде ребенка-инвалида оставили без лекарств из-за отсутствия нужной «бумажки»
Нижегородский портал антиснег.рф снова заработал
Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди городов ПФО по росту цен на вторичное жилье в 2019 году
Нижегородский навигатор социальных услуг не имеет аналогов в России
Нижегородские ученые получили правительственные награды
Нижегородские хоккеисты встретятся с главным конкурентом сезона
83-летний пенсионер украл сотовый в Нижнем Новгороде
Погода не принесет сюрпризов нижегородцам