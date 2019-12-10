Дарья Шорина: «Чтобы заниматься городом, его надо любить»

- Вы занимаетесь двумя темами: программы ФКГС и «Развитие малых городов и исторических поселений». Время подводить итоги. Как у нас?

- Есть нацпроект «Жилье и городская среда», внутри него есть несколько программ по развитию территорий. Одна из программ – «Формирование комфортной городской среды», к ней все привыкли. Жители голосуют за проекты, которые будут благоустроены. Люди сами принимают решения. По итогам голосования сверстан план – перечень территорий, которые они берут в работу в 2020 году в рамках этой программы, а в сформированных отчетах – функциональные потребности: спортивные и детские площадки, места для отдыха, которые нужно предусмотреть и приложить техзадание. Во всех муниципальных образованиях затем должные пройти очные встречи, где формируется концепция.

- Понятно, что вы отвечаете за концепт, дальше начинают работать подрядчики. Любой «шараш-монтаж» может прийти и сорвать сроки. Вы следите за тем, как выполняется благоустройство и соблюдаются сроки?

- Конечно. Министерство ЖКХ и энергетики отвечает за сроки. Те концепции, где мы выступаем разработчиками, мы сопровождаем от идеи и до конечного воплощения. На каждой стадии, замечу, присутствует народный и авторский контроль.

- Иногда на бумаге проект красивый, но когда подрядчик выходит на объект, получается не совсем так, как было спроектировано. Ожидания у нас одни, а реальность другая. Вы постоянно находитесь в поиске баланса и компромисса. Сложно вырулить, как находите баланс?

- Ищем компромисс. Вместе с участниками этого процесса и теми, кто формирует данную концепцию, мечтаем вперед, создавая возможность для более интересной жизни на этом пространстве. Концепция трансформируется и адаптируется под реальность на этапе рабочего проекта, потом происходит реализация. Но не всегда хватает ресурсов, чтобы эту концепцию воплотить в полном объеме. Иногда страдает качество материалов и качество исполнения. Просто опыта благоустройства раньше не было. Сейчас картинка «до» и «после» совпадает на 90%.

- Логично, наверное, что кто разрабатывает, тот и делает? Или нет?

- Какая компетенция должна быть у этого учреждения, который и формулирует и строит?

- Мы жалуемся на этих подрядчиков, которые выигрывают тендеры, срывают сроки… Сейчас серьезные деньги в этих программа, и неужели госкорпорациям, которые обладают многими ресурсами, не интересно участвовать в этих проектах?

- Для нас это желания и мечты, чтобы такие компании включались в сферу благоустройства. Но пока в Нижегородской области подобного нет. Ждем.

- Сквер на Бетанкура у Нижегородской Ярмарки жители ждут. Неплохо было бы к 800-летию Нижнего Новгорода на этом месте сделать красивую историю, и памятник Бетанкуру открыть. Людям хочется еще и смысловой нагрузки. Вы следите за этой инициативой?

- Конечно. Нам действительно пришло письмо, под которым подписались 480 человек за создание сквера. Вопрос сейчас решается, пока прорабатывается вопрос о включении его в программу ФКГС на 2021 год.

Сейчас вопрос заключается в том, чтобы эту схему довести до ума, и проект должен быть увязан с территорией развития Нижегородской ярмарки и Бетанкуру. Там жители очень активны.

- Программа «Малые города» действует два года. Гранты выиграли четыре города: Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень. Там почти 300 миллионов рублей. Что получилось в конечном итоге в этих городах?

- Суммарно за два года существования программы при участии Института мы в область привели дополнительно 574 миллиона рублей, чтобы реально перезагрузить жизнь в этих городах. Для них, отмечу, это небывалые деньги на благоустройство.

В 2018 году победителями программы стали Арзамас, Семенов, Саров и Выкса, и они заканчивают уже благоустройство до конца года. Работы еще ведутся на этих объектах, потому что подрядчики, потому что сроки, бюджетные и конкурсные процедуры, пока это работает не в идеальном режиме. Но нужно понимать, что это для них первый опыт. До конца года сделают. Планово, конечно, затянулось и ушло в зиму, но успеют.

Что касается территорий-победителей 2019 года – Дзержинск, Богородск, Урень и Навашино – проектно-сметная документация уже разработана, отправлена в Минстрой России, сейчас проходит верификацию и ждет подписания. После этого можно начинать конкурсы и в комфортное время в соответствии со всеми процедурами выходить на стройки. Еще четыре города Нижегородской области будут благоустроены.

Сейчас мы готовимся к третьему всероссийскому конкурсу лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселений. От Нижегородской области в этом конкурсе может участвовать уже 10 городов. Сейчас мы в процессе разработки проектов, мы сопровождаем Городец и Чкаловск.

- Инициативы, которые идут от федерации и губернатора по приглашению людей к диалогу и соучастию в принятии решения – правильная идея. Сейчас дискуссия. Но, когда собирается больше двух людей – появляется три мнения. История бесконечная. Но должен же быть эксперт и кто сейчас «мотор» у нас? Ваш институт берет на себя финальную ответственность?

- Да, мы являемся коммуникаторами и координатором всех этих процессов, плюс модератором городского диалога. И я лично. Когда начинается обсуждения, я присутствую на всех встречах, выезжаю на все объекты. Чтобы заниматься городом, его надо любить.

В муниципалитетах – это местные эксперты, которые входят в команду, архитекторы и гаранты учета мнений горожан, вовлечением в этот процесс краеведов, историков и экологов.

Нам кажется, что люди сейчас намного проще входят в этот диалог, потому что как минимум уже есть определённый опыт. Когда есть результат, и его видят, это важно.

- Институт занимается Започаиньем, Ильинской и редевелопментом. Но меня больше интересуют Стрелка и Ярмарка, поиск инвестора для развития территории. Но возникают «диванные» критики, которые говорят, что власть фантазирует, у нас, мол, из крана вода не течет, а они «выдуриваются». Последние годы я вижу движение, но при этом все недовольны. Когда мы говорим про Стрелку, вы, как житель Нижнего Новгорода и эксперт, верите в то, что это случится при нашей жизни?

- Конечно, верю во все хорошее, будь то в Нижнем Новгороде или Нижегородской области. Организация нового центра культуры, представительского центра в этой части города, на этом знаковом для каждого нижегородца месте – безусловно, один из самых «пульсирующих» сценариев.

В случае, если в самой ближайшей перспективе не будет огромных ресурсов на реализацию таких макро проектов, то у нас есть пошаговый план, который будет разработан по итогам исследования. Есть положительный опыт «точечной» интервенции. Это фестиваль «Опера на Стрелке».

- Умение руководством области находить дополнительные федеральные деньги и привлекать сюда крупные корпорации, говорит о том, что надежда у нас есть. Давайте думать о детях, они другие, они хотят как в Брюсселе, Сиднее, Амстердаме красивых и качественных историй. Существует две точки зрения: «модная» и консервативная. Какая вам ближе?

- Я всегда за гибрид, даже модные и актуальные вещи, они вырастают из контекста. Все – продукт сплетений. На Стрелке тоже «зашита» история, но просто создана новая оболочка. Там вшито много смыслов. Это как первая визуализация мечты, в которую интегрированы: и слой, связанный с Шуховским наследием, и портовая территория, и подсветка пакгаузов, и работа с видами. Стоит сказать, что это не только территория Стрелки, но и близлежащих территорий.

Работа происходит пока внутри, ее не всегда видно. Параллельно там организуются мероприятия. Пока горожане не прошли ее ногами, не воспринимают ее. Хотя становится в городе уже традицией смотреть салюты со Стрелки. Сейчас находимся в режиме ожидания первого шага: либо по благоустройству, либо по началу строительства.

- Наличие света и грамотное освещения в любом мегаполисе меняет качественно самочувствие людей. И в этом смысле мы далеки от совершенства. Собор Александра Невского подсвечен – красота, рядом Канавинский мост – кошмар. Почему?

- Свет – ключевая история для среды. Свет очень важен. В 2018 году для парков городских разработали отдельную концепцию по световому и новогоднему оформлению. К сожалению, город не нашел ресурсов для их реализации. Тогда это оценивалось в 62 миллионов рублей для восьми общественных пространств. Темнеет у нас быстро, и свет становится ключевым и ведущим инструментом при благоустройстве.