2019-12-10T14:06:09+03:00
Общество

Шесть месяцев службы: Сводный отряд нижегородской полиции вернулся из Дагестана

Дома полицейских встречали родственники и коллеги [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сводный отряд нижегородской полиции вернулся из Дагестана.Сводный отряд нижегородской полиции вернулся из Дагестана.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области
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Целых полгода сотрудники нижегородской полиции несли службу вдалеке от дома – в республике Дагестан. Возглавлял сводный отряд полиции, занимавшийся охраной общественного порядка, полковник полиции Андрей Зимин. Дома сотрудников правоохранительных органов встречали их коллеги и родственники.

- На протяжении шести месяцев сводный отряд полиции Нижегородской области выполнял задачи по обеспечению безопасности граждан на территории республики Дагестан, - напомнил начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-майор полиции Юрий Арсентьев. - Вы достойно несли службу, в чем я лично смог убедиться в своей командировке на месте дислокации. Вы заслужили высокую оценку деятельности от руководства органов местного самоуправления, взаимодействующих правоохранительных органов, МВД России по Республике Дагестан и ее жителей. Вы оправдали оказанное доверие, повысив статус нижегородской полиции.

Все торжественное мероприятие проходило под аккомпанемент оркестра нижегородской полиции Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Все торжественное мероприятие проходило под аккомпанемент оркестра нижегородской полицииФото: ГУ МВД по Нижегородской области

Наиболее отличившиеся сотрудники полиции были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками. Причем заслуги сотрудников полиции отметили не только действующие руководители главка, но и ветераны ведомства.

- Спасибо большое за службу и что не подвели своих старших товарищей - ветеранов, - по-благодарил полицейских полковник милиции в отставке Юрий Зайкин . - Мы очень волновались и переживали за всех вас. Желаю вам от всего сердца отличной службы, успехов и крепкого здоровья.

Дома сотрудников полиции ждали коллеги и родственники. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Дома сотрудников полиции ждали коллеги и родственники.Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Все торжественное мероприятие проходило под музыкальное сопровождение оркестра нижегородской полиции. А завершилось оно молебном о благополучном возвращении сотрудников ОВД, проведенном благочинным Молитовского округа города Нижнего Новгорода иереем Андреем Наговициным.

Шесть месяцев службы: Сводный отряд нижегородской полиции вернулся из Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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