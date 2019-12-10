2019-12-10T15:52:06+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс «Лучший питомец» стартует в Нижнем Новгороде

Голосование начнется 16 декабря
Юлия ИСАЕВА
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Конкурс «Лучший питомец» стартует в Нижнем НовгородеКонкурс «Лучший питомец» стартует в Нижнем НовгородеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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«Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Лучший питомец-2019». В течение двух недель на нашем сайте пройдет голосование, по итогам которого шесть домашних животных, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки и дипломы.

Обращаем ваше внимание, что в конкурсе могут участвовать ТОЛЬКО собаки и кошки.

Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями вашей кошки или собаки на почту kpnn@phkp.ru. Обаятельно укажите в теме письма слово «Питомец». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование стартует утром 16 декабря и заканчивается 26 декабря в 17:00. Шесть победителей будут приглашены на церемонию награждения, которая пройдет 27 декабря.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся животных можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

Партнеры конкурса:

Косметика для животных "Гудмэн"

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Сбалансированное питание для домашних животных Karmy

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Наполнители туалетов для домашних животных Cat's Best

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Корм суперпремиум-класса для кошек и собак Brooksfield

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ИСТОЧНИК KP.RU

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