2019-12-10T11:24:35+03:00
Общество

Конгрессно-выставочный центр хотят построить в Нижнем Новгороде

Для размещения объекта рассматривается две площадки
Анастасия НАЗАРОВА
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Правительство в поисках инвестора, который вложится в строительство комплекса.Правительство в поисках инвестора, который вложится в строительство комплекса.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Многофункциональный комплекс «Конгресс-центр» может появиться в столице Приволжья. Согласно информации, опубликованной в каталоге инвестиционных проектов Нижегородской области, конгрессно-выставочный центр - принципиально новый для города объект.

- Он сочетает в себе широкие возможности для проведения мероприятий самых востребованных форматов: масштабных выставок и презентаций, конференций и саммитов высокого международного уровня, концертов и интерактивных шоу российских и зарубежных звезд, крупных фестивалей и модных дефиле, спортивных событий и корпоративных мероприятий с многочисленными участниками, - отмечается в каталоге.

По мысли проектировщиков, здание конгресс-центра необходимо поделить на две функциональные части - конгресс-зал и зал для выставок. Первый будет устроен по принципу трансформера. Площадка сможет видоизменяться под мероприятия любого формата. Для проведения конгрессов, фестивалей и концертов предусматривается зал вместимостью 4,5 тысячи посадочных мест, под спортивных и выставочные мероприятия - зал вместимостью 1,5 тысячи посадочных мест.

Окончательного решения по месту строительства многофункционального комплекса пока нет. Однако для его размещения рассматриваются две площадки - территория международного аэропорта «Стригино» и территория Нижегородской ярмарки. Площадь объекта составит 28,42 тысячи квадратных метра.

Добавим, что в настоящее время правительство Нижегородской области ищет инвестора, который захочет вложить в проект 4,1 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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