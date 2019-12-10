Конгрессно-выставочный центр хотят построить в Нижнем Новгороде

Многофункциональный комплекс «Конгресс-центр» может появиться в столице Приволжья. Согласно информации, опубликованной в каталоге инвестиционных проектов Нижегородской области, конгрессно-выставочный центр - принципиально новый для города объект.

- Он сочетает в себе широкие возможности для проведения мероприятий самых востребованных форматов: масштабных выставок и презентаций, конференций и саммитов высокого международного уровня, концертов и интерактивных шоу российских и зарубежных звезд, крупных фестивалей и модных дефиле, спортивных событий и корпоративных мероприятий с многочисленными участниками, - отмечается в каталоге.

По мысли проектировщиков, здание конгресс-центра необходимо поделить на две функциональные части - конгресс-зал и зал для выставок. Первый будет устроен по принципу трансформера. Площадка сможет видоизменяться под мероприятия любого формата. Для проведения конгрессов, фестивалей и концертов предусматривается зал вместимостью 4,5 тысячи посадочных мест, под спортивных и выставочные мероприятия - зал вместимостью 1,5 тысячи посадочных мест.

Окончательного решения по месту строительства многофункционального комплекса пока нет. Однако для его размещения рассматриваются две площадки - территория международного аэропорта «Стригино» и территория Нижегородской ярмарки. Площадь объекта составит 28,42 тысячи квадратных метра.

Добавим, что в настоящее время правительство Нижегородской области ищет инвестора, который захочет вложить в проект 4,1 миллиарда рублей.