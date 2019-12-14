2019-12-14T10:24:51+03:00
Общество

Декан факультета физкультуры и спорта ННГУ Елена Орлова выбрана в комиссию по отбору на пост министра спорта Нижегородской области

По ее мнению, будущий министр должен плотно взаимодействовать с профильными вузами
Валерия ГРОМОВА
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Декан факультета физкультуры и спорта ННГУ Елена Орлова выбрана в комиссию по отбору на пост министра спорта Нижегородской областиДекан факультета физкультуры и спорта ННГУ Елена Орлова выбрана в комиссию по отбору на пост министра спорта Нижегородской области
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4 декабря 2019 года в Нижегородской области были выбраны кандидаты по отбору кандидатов на пост министра спорта. Их выбирала спортивная общественность региона. В состав специальной комиссии вошла декан факультета физической культуры и спорта Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Елена Орлова.

По ее мнению, будущий министр спорта Нижегородской области должен плотно взаимодействовать с профильными вузами.

Кроме Орловой в состав комиссии вошли: заведующий отделом спорта и молодежной политики администрации Бора Сергей Киричев, , председатель федерации легкой атлетики региона Наталья Садова, депутат Законодательного собрания Василий Суханов и председатель Олимпийского совета Нижегородской области Виктор Харитонов.

Напомним, отбор на пост министра спорта стартовал в регионе 19 ноября.

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