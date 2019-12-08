«Приеду и попробую!»: Константин Ивлев объявил о всероссийском конкурсе на лучшие рецепты оливье и селедки под шубой

Ведущий российской версии шоу «Адская кухня» Константин Ивлев снова наведается в приволжскую столицу. В этот раз шеф-повар объявил о конкурсе на лучшие рецепты двух самых новогодних салатов в России - оливье и селедки под шубой.

- Кто хочет выиграть настоящую шубу и серебряный таз, дерзайте, друзья мои! Я буду пробовать, - обещает ведущий российской версии шоу «Адская кухня» в своем Инстаграме. - Кто захочет справлять Новый год в шубе и есть из тазика черную икру, welcome. Ну а я приеду, все попробую. Все будет по чесноку!

Шеф и его команда проедут по маршруту Нижний Новгород - Владимир - Ярославль - Вологда - Великий Устюг на гастрономическом фудтраке ГАЗ. Причем дегустации будут проходить лишь во Владимире, Ярославле и Вологде. А 9 декабря Константин Ивлев побывает на Горьковском автозаводе и заводе по изготовлению елочных игрушек. С расписанием дегустаций можно ознакомиться здесь.