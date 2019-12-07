2019-12-07T13:47:43+03:00
Общество

Названы имена победителей конкурса «Мисс и Мистер первоклашка-2019»

Финал прошел в Нижнем Новгороде 7 декабря
Юлия ИСАЕВА
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Названы имена победителей конкурса «Мисс и Мистер первоклашка-2019»Названы имена победителей конкурса «Мисс и Мистер первоклашка-2019»Фото: Юлия ИСАЕВА
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В Нижнем Новгороде состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер первоклашка – 2019». Напомним, с 11 по 29 ноября на сайте «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» проходил первый тур конкурса, в котором приняли участие более 120 школьников.

Порядка 150 тысяч человек отдавали свои голоса понравившимся первоклассникам, ставили им «лайки» и помогали пройти в финал. 7 декабря, в торгово-развлекательном центре «Индиго» состоялся концерт. Каждый из 30 финалистов представил творческий номер и показал свои таланты.

Каждый первоклассник подготовил интересный номер. Было все: и танцы, и песни, и стихи, и даже реп! Всем первоклассникам вручили дипломы и подарки от партнеров и организаторов конкурса.

Главные номинации - Мисс и Мистер первоклашка - жюри присвоило Дарье Андреевой и Егору Фатерову. Они представили совместный номер.

Поздравляем ребят! И спасибо всем за участие. Подробный репортаж выйдет в газете «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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