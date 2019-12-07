Мисс и Мистера первоклашку-2019 выбирают в Нижнем Новгороде: прямая онлайн-трансляция

С 11 по 29 ноября на сайте «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» проходил первый тур конкурса Мисс и Мистер первоклашка-2019, в котором приняли участие более 120 школьников.

Порядка 150 тысяч человек отдавали свои голоса понравившимся первоклассникам, ставили им «лайки» и помогали пройти в финал. Сегодня, 7 декабря, в торгово-развлекательном центре «Индиго» проходит концерт. Каждый из 30 финалистов представит творческий номер и покажет свои таланты. В конце мероприятия жюри выберет главную пару – Мисс и Мистера первоклашку.

«Комсомолка» ведет прямую онлайн-трансляцию с места событий.