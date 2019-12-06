Наладчик станков и манипуляторов АПЗ наблюдает за планетами и звездами

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №50 АПЗ Василий Рознов из окна своего дома наблюдает за планетами. Рассказывать о звездах Василий может часами. В его памяти десятки названий созвездий.

Грезить галактическими пространствами Василий начал в восемь лет, когда родители подарили энциклопедию о космосе. Ребенок много читал о Копернике и Эйнштейне. В 11 классе Василий на накопленные деньги купил телескоп, это стало настоящим событием для него. С помощью компьютерной программы-симулятора находил на звездном небе объекты. Радостью и открытиями делился с сельчанами, наблюдать звездное небо приглашал родных и друзей.

– Венеру наблюдаю либо поздно вечером, либо рано утром, – рассказывает Василий. – Визуально это обычная звездочка, а в телескопе – маленький серп. Часто смотрю на Луну, особенно когда она неполная. Марс интересен многочисленными сверкающими ледниками на полюсах.

По словам Василия Рознова, незабываемое зрелище – Сатурн. В окуляре он похож на маленький ковшик.

– Звезды удивительны и непостоянны, – говорит астроном-любитель. – Смотришь на небо – их семь, через телескоп – три десятка. Можно увидеть двойную звезду: Мицара и Алькор. По легенде, в Древнем Египте в элитные войска набирали юношей, которые различали эти звезды. Бывают звезды яркие и тусклые, разных цветов и оттенков. Чтобы узнать о звездах больше, читаю, смотрю художественные и документальные фильмы.

Василий Рознов мечтает посетить обсерватории Кавказа, чтобы понаблюдать за звездами из мощных телескопов.

– Когда я смотрю на небо, чувствую себя Колумбом, который открыл Америку, – признается он. – Вижу что-то новое, интересное, захватывающее. Это радость – просыпаться утром и смотреть на небо.