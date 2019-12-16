2019-12-16T11:01:49+03:00
Общество

Выбери Лучшего питомца-2019

Голосование продлится с 16 по 26 декабря [фото]
Юлия ИСАЕВА
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Выбери лучшего питомца-2019Выбери лучшего питомца-2019Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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С 16 декабря издательский дом «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Лучший питомец-2019». В течение двух недель на нашем сайте пройдет голосование, по итогам которого шесть домашних животных, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки и дипломы.

Важное условие - в конкурсе могут участвовать ТОЛЬКО собаки и кошки.

Для участия в первом туре нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с несколькими фотографиями вашей кошки или собаки на почту kpnn@phkp.ru. Обаятельно укажите в теме письма слово «Питомец». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование завершится в 17:00 26 декабря. Шесть победителей будут приглашены на церемонию награждения.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся животных можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

ИСТОЧНИК KP.RU

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