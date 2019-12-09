2019-12-09T17:55:13+03:00
Происшествия

«Он был уже синий»: Слесарь утонул в навозе на нижегородской ферме

Известно, что мужчина злоупотреблял алкоголем
Вероника КОТИК
Поделиться:
Слесарь утонул в навозе на нижегородской ферме.Слесарь утонул в навозе на нижегородской ферме.Фото: Борис КОКУРИН
Изменить размер текста:

Утро 2 декабря выдалось особенно тяжелым для жителей рабочего поселка Бутурлино – там среди бела дня утонул в навозе работник местного коровника.

- Первым о трагедии сообщил скотник, работающий на местной ферме, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Примерно около полудня 2 декабря он пришел вычистить навоз около первого коровника и обнаружил там труп слесаря. Он лежал лицом вниз прямо на транспортерной ленте.

- Сначала я подумал, что ему стало плохо, - признался скотник. – Я перевернул его и увидел, что он уже был весь синий. На лице у него был навоз. Конечно же, я сразу поднял шум, побежал за бригадиром.

Как выяснили приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, над правой бровью погибшего слесаря имелась небольшая ссадина. По словам местных жителей, мужчина никогда не попадал в поле зрения полиции и никогда не был судим. Однако в последнее время он злоупотреблял алкоголем.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил источник в правоохранительных органах. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Чемпион мира добился строительства Центра бокса в Нижегородской области
В Нижнем Новгороде внедрили уникальный опыт по борьбе с контрафактным топливом
Нижегородский саблист продолжает собирать урожай медалей
Замминистра строительства и ЖКХ РФ проверил реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» в Нижегородской области
Дзержинские самогонщики едва не взорвали жилой дом
В Нижегородскую область вернулась краснокнижная птица
В Нижегородской области ликвидируют разлив нефти
В Нижнем Новгороде ребенка-инвалида оставили без лекарств из-за отсутствия нужной «бумажки»
Нижегородский портал антиснег.рф снова заработал
Нижний Новгород вошел в тройку лидеров среди городов ПФО по росту цен на вторичное жилье в 2019 году
Нижегородский навигатор социальных услуг не имеет аналогов в России
Нижегородские ученые получили правительственные награды
Нижегородские хоккеисты встретятся с главным конкурентом сезона
83-летний пенсионер украл сотовый в Нижнем Новгороде
Погода не принесет сюрпризов нижегородцам