«Он был уже синий»: Слесарь утонул в навозе на нижегородской ферме

Утро 2 декабря выдалось особенно тяжелым для жителей рабочего поселка Бутурлино – там среди бела дня утонул в навозе работник местного коровника.

- Первым о трагедии сообщил скотник, работающий на местной ферме, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Примерно около полудня 2 декабря он пришел вычистить навоз около первого коровника и обнаружил там труп слесаря. Он лежал лицом вниз прямо на транспортерной ленте.

- Сначала я подумал, что ему стало плохо, - признался скотник. – Я перевернул его и увидел, что он уже был весь синий. На лице у него был навоз. Конечно же, я сразу поднял шум, побежал за бригадиром.

Как выяснили приехавшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов, над правой бровью погибшего слесаря имелась небольшая ссадина. По словам местных жителей, мужчина никогда не попадал в поле зрения полиции и никогда не был судим. Однако в последнее время он злоупотреблял алкоголем.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, - сообщил источник в правоохранительных органах. – По ее итогам будет принято процессуальное решение.