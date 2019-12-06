«Верните счетчик!»: Нижегородские таксисты объявили бойкот из-за низких зарплат

Мирная забастовка

Начиная со 2 декабря, в разных городах России объявляются забастовки таксистов против агрегаторов. К «всероссийской акции протеста» присоединились Москва, Тюмень, Воронеж, Клин, Коломна, Тверь и другие. Нижегородские водители решили тоже не оставаться в стороне и присоединились к бойкоту-2019. Накануне акции таксисты сообщили, что в знак поддержки коллег со всей страны соберутся около бизнес-центра на Комсомольской площади утром 6 декабря.

Ради интереса «Комсомолка» решила попробовать добраться до места сходки с комфортом, то есть на такси. Один водитель сразу отменил поездку, второй, пусть и выдержав паузу, поступил так же. Закралось подозрение: не в бойкоте ли дело? Однако с третьей попытки все удалось.

- Сейчас вместе поедем на бойкот! - бодро сообщила я водителю старенького «Датсуна», но в ответ - никакой реакции.

Мероприятие в Мотальном переулке 6 декабря получилось немноголюдным.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Так выяснилось, что бастовать сегодня готовы не все. Более того, некоторые таксисты даже не в курсе, что можно качать свои права, собираясь на улицах города. Но те, кому действительно есть, что сказать, прибыли в семь утра на Мотальный переулок. Честно говоря, после такой активной пиар-компании в соцсетях («всероссийский бойкот-2019» звучит устрашающе), «Комсомолка» ожидала увидеть на сходке разъяренных таксистов с плакатами и громкоговорителями. Вместо этого предстала иная картина - небольшая компания, мирно беседуя, попивала горячий чаек из термоса. Прерывать таксистов на привале было даже как-то неловко. Но стоило представиться и назвать издание, как мужчины бросили чаепитие и принялись делиться своими проблемами. Их, как выяснилось, не мало.

- В первую очередь нам нужна нормальная обратная связь с агрегаторами. Потому что пока мы получаем одни отписки. Например, по каким критериям происходит квалификация машин - «Эконом», «Комфорт» и «Комфорт плюс». Второй момент - непонятная политика установления цен. Мы считаем, что необходимо вернуть счетчик. Потому что бывает так, что цены фиксированы, а длительность поездки меняется колоссально, особенно в часы пик. Нас это не устраивает, - выпалил водитель Сергей.

К этому моменту небольшой закуток за торговым центром на Комсомолке стал потихоньку заполняться автомобилями такси.

Игорь Рыбников считает, что отрасль такси переживает большой кризис.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Качество вождения падает

Водители уверяют: они пекутся не только за свое благополучие. Многие пассажиры жалуются им на несовершенство действующих агрегаторов такси. А, как говорится, клиент всегда прав.

- Взять хотя бы тариф «Комфорт плюс». В Москве по этому тарифу ездят автомобиле не старше трех лет, ну или хотя бы подходящего класса. А здесь, в Нижнем Новгороде, на том же тарифе могут ездить девятилетние машины. И вот пассажиры возмущаются: «Мы готовы переплачивать за комфорт, но когда приезжает девятилетний тазик, создается впечатление, что нас обманули», - поделился таксист Юрий Сухарев.

При этом главной головной болью извозчиков в прямом и переносном смыслах является двенадцати, а то и 14-часовые смены, за которые они получают, по их словам, сущие копейки.

- Нам приходится работать по четырнадцать часов в день, чтобы зарабатывать те деньги, которые раньше мы могли получить, работая при более щадящем графике. Причем со стороны кажется, что провести четырнадцать часов за рулем плевое дело. Вроде как сидит себе в тепле, рулит. Ничего страшного! А качество вождения все равно падает, - признался Юрий.

По словам Юрия Сухарева, при нынешних ценах на услуги такси приходится вкалывать по 12-14 часов за смену.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Хотя все наперебой говорят, что рады появлению агрегаторов, ведь теперь пассажирам не нужно стоять с протянутой рукой возле проезжей части, а им, водителям, не приходится подолгу искать клиентов - система делает это за них. И все-таки работу агрегаторов необходимо регулировать, заявляют активисты.

- Человек должен получать адекватную зарплату, чтобы кормить семью, и при этом не ишачить с шести утра до двенадцати ночи, - убежден таксист Сергей. - Я выхожу из дома, когда еще спят, а возвращаюсь, когда они снова легли в кровать. Приходится крутиться, чтобы хоть какую-то копеечку заработать. А хочется нормальный полноценный рабочий день, как у всех. И чтобы с семьей пообщаться, и чтобы нормально выспаться и бодреньким пойти на работу.

Водители пытаются получать от агрегаторов такси нормальную обратную связь. Но пока не выходит.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отрасль такси переживает кризис!

Игорь Рыбников, проработавший в такси девять лет, считает, что стоимость проезда в такси напрямую зависит от количества водителей. По его мнению, сегодня рынок такси перенасыщен.

- Спасибо такси «Везет», которое начало заниматься этим беспределом, а именно брать водителей на работу без разрешений. В итоге все идут работать в эту сферу. Отрасль такси переживает большой кризис! Профессионалы, знающие город от и до, уходят, - возмущается нижегородец. - Сейчас, чтобы получить разрешение на перевозку пассажиров, достаточно заплатить тысячу рублей. В итоге за баранку может сесть бывший уголовник, который впоследствии повезет чьего-то ребенка. Агрегаторы с легкостью берут всех на работу. Устроиться можно, не выходя из дома. Для этого надо иметь телефон и интернет. Какие проверки? Нет их. Оценивают водитель чисто визуально, ну и паспорт с водительским удостоверением спрашивают. Считаю, что этой проблемой должны заняться в Госдуме.

Опытный шофер привел положительный пример с такси «Сатурн», который покинул этот рынок. По его словам, абы кто устроиться в эту контору не мог. Обязательно нужно было зарегистрировать ИП. Но сейчас такой практики не наблюдается.

- Почему не работает налоговая инспекция? Куда она смотрит? - всплеснул руками собеседник «Комсомолки».

- Мало того, что у вас на шее агрегатор сидит. Вам еще и налоги охота платить? - влез в разговор неизвестный. - Я с такими ценами не хочу!

Тут к беседе подключился другой забастовщик, представившийся Алексеем. Он подчеркнул, что в отличие от Москвы среди нижегородских таксистов нет национальных конфликтов. Они скорее региональные.

- Дело в том, что к нам таксовать приезжают из соседних регионов, например, Чувашии. За счет этого рынок становится переполненным, а регулировать его никто не собирается. Можно провести параллель с рынком ритуальных услуг, где 80% доходов - это черный нал. И государство не может принять нужный закон, - отметил молодой человек. - Понятно, что если примут новый закон о такси, тарифы вырастут. Но отчасти это правильно. Просто поймите. Если рынок не регулировать, то все уйдет на самотек.

Для отстаивания своих прав нижегородские таксисты создали местную ассоциацию водителей такси. Так, по их мнению, будет легче доносить свои требования и предложения до агрегаторов, а уже затем - до высших инстанций.

КОНКРЕТНО

Требования Нижегородской ассоциации водителей такси:

1. Создать единую тарифную сетку для всех агрегаторов;

2. Вернуть счетчик как гарант справедливой цены;

3. Снизить комиссию агрегатора до 5-7%;

4. Предоставлять полную информацию о заказе;

5. Отменить систему оценки, а также премирование клиента кодом или рублем;

6. Компенсировать неоплаченные поездки или ввести систему наказания за неоплату;

7. Стоимость 1 км пути привязать к стоимости топлива;

Учитывать километры подачи при расчете стоимости.