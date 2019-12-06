Цех №42 АПЗ отметил 45-летний юбилей

Цех №42 Арзамасского приборостроительного завода имени Пландина 4 декабря 2019 года отметил 45 лет со дня основания. Цех был создан из участков сборочного цеха №43, и тогда сюда пришли многие выпускники ПТУ №5 по специальности «слесарь-сборщик», рассказывают в пресс-службе предприятия.

– Вместе с участком 43-го, где я трудился с 1968 года, перешел в 42-й, – вспоминает регулировщик РЭАиП Александр Лукин. – Начали работу с освоения изделия блока СБ16М. Объемы были большими – более 300 штук в месяц. Номенклатура увеличивалась из года в год. В 90-е мы регулировали счетчики воды и тепла, понимая, что это может спасти предприятие.

– Пришла на завод в 1975 году учеником слесаря-сборщика, на третьем курсе института перешла в техбюро, – говорит инженер-технолог Вера Котова. – Помню, в конце месяца технологи работали регулировщиками и упаковщиками, столько было продукции.

В 80-е годы цех стал передовиком трудовых соревнований, лидером по освоению новых техпроцессов, инициатором заводских культурно-массовых мероприятий.

– Пришел на предприятие в 1978 году и сразу включился в жизнь цеха,– рассказывает монтажник РЭАиП Александр Кашичкин. – Работы было много, ездил в командировки по России, был даже в Польше. Вот уже 38 лет я в цехе, и моя работа с каждым днем мне нравится все больше. Собираю блоки спецтехники, учу молодых ребят.

В 90-х коллектив не снизил объемов производства, а по изделиям ТВ-1М и ИПП-1 и вовсе увеличил выпуск в три раза.

В 2009 году в состав цеха вошли участки намотки катушек и трансформаторов для изделий спецтехники в корпусе №4. Прорыв начался с вводом новой номенклатуры изделий.

Сейчас цех занимается изготовлением высокотехнологичной продукции спецтехники. Это автопилоты, рулевые приводы. На пяти сборочных участках осуществляется монтаж сложных плат, сборка блоков управления и систем. По некоторым позициям номенклатуры цех является монополистом в России.

Производство также включает участок намотки трансформаторов, которые идут в цеха №37 и №49, а также на другие предприятия. В замкнутом производственном цикле процессы лакировки и заливки, вязки жгутов.

Цех активно участвует во внедрении инструментов бережливого производства: реализуются мероприятия по повышению эффективности использования оборудования при изготовлении изделий, внедряется электронное заполнение технологической ведомости в ПРБ.

За последние два года сотрудники подразделения подали 284 заявки на улучшения производственной системы АПЗ, из них 236 реализовано.

В цехе создаются все условия с учетом современных требований к сборочному процессу высокоточных элементов и блоков управления. Проводится мощная модернизация, отремонтировано порядка 90% производственных площадок, заменили вытяжную вентиляцию, системы кондиционирования, освещения. Приобретено оборудование: вакуумные печи, камеры тепла и холода, промышленная мебель. Процесс обновления продолжается.

На участках сборки блоков идет работа, к которой допускаются аттестованные монтажники, имеющие самую высокую квалификацию.

– Работа тонкая, надо разбираться не только в электрической и монтажной схемах, но и в совершенстве знать технологический процесс, – отмечает заместитель начальника цеха Татьяна Спирина. – Сборка блоков в основном включает механическую сборку и монтаж плат. Номенклатура выпускаемых цехом изделий разнообразна: спецтехника, трансформаторы, катушки, продукция повышенной ответственности по РК-98.

Другое важное направление – монтаж плат. Мастер Татьяна Сергеева более 37 лет на участке и знает этот процесс «от» и «до». Монтаж одной платы включает больше 100 радиоэлементов.

– Надо знать техпроцесс, расшифровку всех радиоэлементов, букв, предъявляются высокие требования к пайке, – говорит Татьяна.– Я сравниваю нашу работу с искусством, а монтажника – с ювелиром. Каждое реле и конденсатор – на вес золота.

– Мне нравится паять. Интересно разбираться в чертеже. Берешь абсолютно чистую плату и, как на листе бумаги, творишь, – добавляет монтажник РЭАиП Елена Русина.

В цехе трудится 450 человек. Средний возраст работников – 38 лет. Ветераны с почетом уходят на заслуженный отдых, молодежь продолжает их традиции. Ежегодно молодые представители цеха становятся победителями и призерами заводского и городского конкурсов профессионального мастерства.

Факты

Общая площадь цеха – более 5 000 кв.м.

Технический парк – более 1 000 единиц оборудования.

В цехе действует более 1 000 технологических процессов.