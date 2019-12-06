Новая гальваническая линия появилась на АПЗ

Монтаж новой гальванической линии завершился в цехе №19 Арзамасского приборостроительного завода. Об этом сообщает пресс-служба АПЗ.

Участок для новой линии готовили в течение нескольких месяцев. На площади более 100 квадратных метров был проведен ремонт: смонтирован пол, вставлены пластиковые окна, покрашены стены и потолок, заменены вентиляционная и отопительная системы.

– Новая линия предназначена для нанесения гальванических покрытий: меднения и олово-свинца, – рассказывает начальник техбюро цеха Лариса Полякова. – Она состоит из 15 ванн. Объем основных гальванических емкостей составляет 2500 л, вспомогательных – по 600 л. На линии будут проводиться подготовительные процессы: обезжиривание, подтравливание, промывка и непосредственно получение покрытий – гальванической меди и олово-свинца.

Оборудование оснащено современной вибрационной системой, покачиванием, воздушным и безвоздушным перемешиванием, реверсивной системой подачи тока на выпрямителях, шаровыми анодами. Все это должно обеспечить равномерное распределение меди по поверхности деталей и в отверстиях.

Линия снабжена экранами для защиты краев заготовок от заращивания медью, фильтрующими насосами, системой подогрева, дозирующими устройствами, выпрямителями тока, приспособлениями: крючками и штангами.

Наличие двух автооператоров и специального программного обеспечения позволит увеличить производственную мощность участка в полтора раза.

Ввод в эксплуатацию планируется с начала нового года.