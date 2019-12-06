АПЗ награжден премией «Приоритет-2019» в номинации «Лидер авиаприборостроения»

Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина удостоен V юбилейной национальной премии «Приоритет-2019» в номинации «Лидер авиаприборостроения». Награду получил заместитель генерального директора АО «АПЗ» Владимир Смирнов, сообщает пресс-служба предприятия.

За звание лучших боролись 170 компаний в 23 номинациях, охватывающих все сектора отечественной экономики. Этому предшествовал отбор номинантов из более чем 500 участников в течение трех туров.

В составе наблюдательного совета премии – руководители ведущих федеральных органов власти и институтов развития страны: Минпромторга, Минсельхоза, Минкомсвязи, Минэнерго, ФТС, Государственной Думы, РСПП, ТПП и других.

Награждение прошло в большом зале Общественной палаты РФ. Открыл церемонию председатель оргкомитета премии Виталий Расницын. Слова приветствия участникам были зачитаны от имени заместителя председателя Правительства РФ Юрия Борисова:

– В этом году премия вручается уже в пятый раз. Можно сказать, что она стала главным национальным конкурсом в области импортозамещения. Премия стимулирует развитие производства высокотехнологичной продукции.

Не случайно на почетных дипломах лауреатов премии подпись вице-премьера РФ, который курирует оборонную промышленность, потому что в этой сфере импортозамещение особенно важно.

– Мы занимаемся импортозамещением во всех сферах нашей деятельности, потому что делаем сложные авиационные приборы. Девиз нашей компании: «Без нас в России не летают», – отметил Владимир Смирнов.

Премия «Приоритет-2019» знаковое событие для предприятий реального сектора экономики, которые в непростых экономических условиях не останавливаются на достигнутом, развивают производство и технологии в России.