Специалисты АО «НПП «Салют» побывали на Арзамасском приборостроительном заводе

Представители нижегородского АО «НПП «Салют» посетили Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина в рамках реализации регионального проекта «Эффективная губерния». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Гости побывали в механическом цехе №53 и сборочном цехе №41, осмотрели производственные площадки и оценили организацию рабочих мест, а также ознакомились с информационными стендами в цехах, отображающих работу по бережливому производству.

– Предприятие НПП «Салют» находится на начальном этапе внедрения инструментов Бережливого производства, – рассказал начальник отдела бизнес-анализа Роман Ляпин. – Коллегам было интересно ознакомиться с нашими наработками. В составе прибывшей группы есть руководители подразделений и технические специалисты. Они задавали вопросы относительно того, как правильно выстроить работу по Бережливому производству, с чего следует начинать этот процесс. Востребованной оказалась тема мотивации персонала.

Также гостям была показана презентация об организации складского хозяйства, адресного хранения, о том, как реализуется штрих-кодирование комплектующих изделий и выдача инструмента.

В рамках визита нижегородцы также посетили музей истории АПЗ.

– Недавно мы начали работу по применению инструментов Бережливого производства. Возникла масса вопросов, на которые мы и приехали получить ответы. У АПЗ есть чему поучиться. В современных условиях без развития производственной системы невозможно эффективное функционирование предприятия. Бережливое производство – это движение вперед, к более высоким целям, - поделился инженер-конструктор АО «НПП «Салют» Гурбан Алимирзоев.

– Мы наслышаны о том, что на АПЗ в короткий срок произошло внедрение инструментов Бережливого производства. Нам хочется определить четкую стратегию развития, чтобы также идти по намеченному пути. Мне было интересно увидеть, как происходит организация работы на механическом участке. Теперь думаю, как это можно применить на нашем предприятии, - рассказала начальник участка отдела точной механики АО «НПП «Салют» Светлана Михайлова.