Необходимость платить за тепло по отдельным квитанциям стала сюрпризом для многих нижегородцев

Оплачивать счета за отопление по отдельной квитанции АО «Теплоэнерго», теперь будут жители 60% многоквартирных домов (3286) Нижнего Новгорода, находящихся в ведении предприятия.

Как отметили в пресс-службе компании, темпы перехода на прямые договоры сейчас снизились. Особенно после появления в СМИ информации о случаях фальсификации подписей в решениях собственников и подделки протоколов общего собрания жильцов в некоторых домах.

О странном случае «Комсомолке» рассказала и жительница дома по улице Звездинка в Нижегородском районе города Ольга Петрова. Ни о каких собраниях жильцов ей ничего не известно.

- У нас не было никаких собраний, просто в какой-то момент стали приходить две квитанции вместо одной. От этого сплошные неудобства! Во-первых, через мобильное приложение не сразу стало получаться оплачивать. А во-вторых, за все остальное платим без комиссии, а тут еще и комиссия. В службе поддержки сказали, что без комиссии можно заплатить только в одном месте – на бульваре Мира, - рассказала Ольга.

Как отметили в Теплоэнерго, с подобными случаями связано большинство обращений, поступающих сегодня от горожан. Люди сообщают, что не в курсе, почему их дом перешел на расчеты по прямым договорам, и было ли собрание собственников. Помимо коммунальных услуг, теперь приходится оплачивать еще и банковскую комиссию.

На предприятии пояснили, что введение отдельной квитанции с дополнительной банковской комиссией - вынужденная мера. Комиссия не заложена в тарифы, так как оплачивать услуги банков АО «Теплоэнерго» не имеет права.

- Данные денежные средства взимаются банками за обработку платежа, остаются у банков и в АО «Теплоэнерго» не перечисляются. К сведению, перевод денежных средств на оплату коммунальных услуг без комиссии в Нижнем Новгороде уже осуществляется в нескольких отделениях «Саровбизнесбанка», - прокомментировали в компании.

Теплоэнерго также фиксирует определенные неудобства, вызванные переходом на оплату за тепло по отдельным квитанциям. Однако предприятие предлагает взглянуть на эту практику с другой стороны: квитанции гарантируют, что деньги попадут напрямую поставщику, минуя посредников – управляющие компании или ТСЖ. Кроме того, неудобства с количеством квитанций можно избежать, настроив банковскую услугу «автоплатеж».

Если же дом уже перешел на прямые договоры, то его жителям рекомендуют поднять вопрос об уменьшении тарифа за содержание жилого помещения на ближайшем общем собрании. Нужно потребовать исключить из него суммы, которые ранее направлялись на оплату расчета и выставления платежек, а также оплаты банковских комиссий в части коммунальных услуг, выведенных на прямые договоры.

Напомним, Теплоэнерго обслуживает 2/3 потребителей Нижнего Новгорода за исключением Автозаводского, а также части Ленинского и Нижегородского районов.