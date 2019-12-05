2019-12-05T17:50:26+03:00
Звезды

«Буду вживаться в образ»: Герой новой анимации «Союзмультфильма» запоет голосом Владимира Кристовского

Солисту группы Uma2rman достался персонаж с особенностями
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Музыкант признался, что впервые озвучивает волка.Музыкант признался, что впервые озвучивает волка.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Лидер рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский посетил киностудию «Союзмультфильм». Причем побывал он там не ради любопытства, а по работе - 43-летнему музыканту предложили озвучить героя новой анимации.

- Приехал на студию записать песню. Попросили спеть в каком-то мультике, - сообщил Владимир подписчикам в Инстаграме.

Заодно музыкант заглянул в музей знаменитой киностудии по производству мультипликационных фильмов. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Заодно музыкант заглянул в музей знаменитой киностудии по производству мультипликационных фильмов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако прежде чем отправиться в звукозаписывающую студию, знаменитый нижегородец заглянул в музей «Союзмультфильма», где экспонируются оригинальные куклы, снимавшиеся в старых советских мультиках («38 попугаев», «Варежка» и др.). Вдохновившись, фронтмен Uma2rman приступил к озвучанию сказочного персонажа.

- Сегодня первый раз в жизни придется озвучивать волка, который шепелявит. Буду вживаться в образ, - заявил на камеру Владимир Кристовский.

Владимир Кристовский в студии звукозаписи "Союзмультфильма" Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Владимир Кристовский в студии звукозаписи "Союзмультфильма"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В беседе с «Комсомольской правдой» Владимир не сказал, как именно называется мультфильм, к созданию которого ему довелось приложить руку. Отметив, однако, что речь точно не идет про продолжение легендарного мультика «Ну, погоди!»

- Это другой проект. И вообще я только спел за волка. А так его озвучивает Константин Хабенский, - пояснил младший Кристовский.

При этом недавно стало известно, что началась работа над первым в России анимационным сериалом «Волк наоборот», где один из главных героев - персонаж с особенностями развития. Главные роли в нем озвучивают кинозвезды Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, а также известный радиоведущий Антон Комолов. Среди создателей анимации значится режиссер Ирина Эльшанская, работавшая над проектами сериалов на крупных киностудиях, в том числе «Союзмультфильм».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ремонт инженерных сетей в Автозаводском районе Нижнего Новгорода завершится поздним вечером
Нижегородская область популярна у туристов, которые путешествуют поездом
В Нижнем Новгороде пройдет Международная неделя моды "Matryoshka-fashion-week"
Поселок «Луч» в Нижнем Новгороде газифицируют
Хормейстер из Арзамасского района стал лауреатом премии Правительства РФ
Эксперты ОНФ предлагают ввести дисциплинарную и финансовую ответственность за срыв сроков нацпроектов
Завод по переработке вторичных полимеров открылся в Нижнем Новгороде
На нижегородском кладбище «Марьина роща» отремонтируют ограждение
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» прервал серию неудач
«Умные остановки» информируют нижегородцев о движении транспорта
В Нижнем Новгороде построен бетонный скейт-парк
Музей истории елочных игрушек открылся в Нижнем Новгороде
Нижегородский форум вышел на федеральный уровень
В Нижнем Новгороде возможны небольшие осадки
Новогодняя иллюминация впервые озарит Светлоярский парк в Нижнем Новгороде
13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского
Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа
Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах
В Воротынском районе утонул рыбак
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году