«Буду вживаться в образ»: Герой новой анимации «Союзмультфильма» запоет голосом Владимира Кристовского

Лидер рок-группы Uma2rman Владимир Кристовский посетил киностудию «Союзмультфильм». Причем побывал он там не ради любопытства, а по работе - 43-летнему музыканту предложили озвучить героя новой анимации.

- Приехал на студию записать песню. Попросили спеть в каком-то мультике, - сообщил Владимир подписчикам в Инстаграме.

Заодно музыкант заглянул в музей знаменитой киностудии по производству мультипликационных фильмов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Однако прежде чем отправиться в звукозаписывающую студию, знаменитый нижегородец заглянул в музей «Союзмультфильма», где экспонируются оригинальные куклы, снимавшиеся в старых советских мультиках («38 попугаев», «Варежка» и др.). Вдохновившись, фронтмен Uma2rman приступил к озвучанию сказочного персонажа.

- Сегодня первый раз в жизни придется озвучивать волка, который шепелявит. Буду вживаться в образ, - заявил на камеру Владимир Кристовский.

Владимир Кристовский в студии звукозаписи "Союзмультфильма"Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В беседе с «Комсомольской правдой» Владимир не сказал, как именно называется мультфильм, к созданию которого ему довелось приложить руку. Отметив, однако, что речь точно не идет про продолжение легендарного мультика «Ну, погоди!»

- Это другой проект. И вообще я только спел за волка. А так его озвучивает Константин Хабенский, - пояснил младший Кристовский.

При этом недавно стало известно, что началась работа над первым в России анимационным сериалом «Волк наоборот», где один из главных героев - персонаж с особенностями развития. Главные роли в нем озвучивают кинозвезды Чулпан Хаматова и Константин Хабенский, а также известный радиоведущий Антон Комолов. Среди создателей анимации значится режиссер Ирина Эльшанская, работавшая над проектами сериалов на крупных киностудиях, в том числе «Союзмультфильм».