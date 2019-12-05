Самый большой пресноводный аквариум в мире должен появиться в Нижегородской области

Научный, образовательный и культурно-просветительский центр «Волганариум» с самым большим пресноводным аквариумом должен появиться на нижегородской земле в ближайшие пять лет.

Согласно информации, опубликованной в едином каталоге инвестпроектов Нижегородской области, помимо однообъемного пресноводного аквариума площадью 10 тысяч квадратных метров в состав комплекса входят лабораторные помещения, экологический музей и парковая зона.

Фото: каталог инвестпроектов Нижегородской области.

Отмечается, что в «Волганариуме» будут проходить не только выставки, лекции и научные конференции. Он также призван стать центром по разработке технологий очистки вод и сохранения экологического биоразнообразия мирового уровня. Кроме того, предполагается, что появление в регионе такого научного центра будет способствовать развитию культурно-просветительского и круизного туризма.

Планируется, что построить масштабный объект получится за пять лет (с 2020 по 2024 год). А пока областные чиновники ищут инвестора, который вложит в его строительство три миллиарда рублей. При этом общий объем финансирования «Волгонариума» - 10,8 миллиарда рублей (7,8 миллиарда - средства в рамках национального проекта «Экология»).

Так выглядит проект океанариума, который хотели построить на Бору. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Нижегородской области и научно-образовательный комплекс «Приморский океанариум» подписали соглашение о сотрудничестве при реализации проекта речного «Волганариума» на Бору. Договор позволит сторонам обмениваться опытом при строительстве и использовании борского центра.

- Специалисты Института прикладной физики РАН уже провели предварительную работу по оценке научной составляющей концепции «Волгонариума». Мы посмотрели, сколько должно быть ученых и лабораторий, на какие направления нужно сделать ставку. Результат получился интересным. Это не только флора и фауна водных объектов, но и более широкий спектр экологических исследований, касающийся, например, качества атмосферного воздуха, - заявил ранее губернатор Глеб Никитин.

Напомним, о строительстве океанариума в Нижегородской области говорят уже несколько лет. Так, в 2016 году был представлен проект сооружения, которое сможет вместить шесть тысяч человек. Тогда разработчики проекта рассказывали, что океанариум включает в себя многофункциональный комплекс с дельфинарием на 700 мест, экзотариум «Джунгли-парк» и океанариум «Юрского периода».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В состав проекта «Волгонариума» входят:

- Лабораторные помещения - 8000 квадратных метров;

- Экомузей - 4000 квадратных метров;

- Пресноводный аквариум - 10000 квадратных метров (объем главного аквариума «Большая Волга» - 3,5 миллиона литров);

- Парковая зона - 100000 квадратных метров.

Предполагаемая среднегодовая посещаемость «Волгонариума» - 1,040 миллиона человек, годовой доход - 982 миллиона рублей.

Площадь участка, на котором собираются строить центр, - 13 гектаров.