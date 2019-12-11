«Цветок жизни», неоновый фонтан и десятки новогодних елок украсят Нижний Новгород

Нижний Новгород наряжается к новогодним торжествам. Каждый район города подготовил что-то особенное, будь то елки, дизайнерские светильники или световые инсталляции. На каких-то улицах праздничное убранство появится впервые, а где-то украсят дворы с помощью поделок воспитанников детских садов и школ. Особое внимание многие предприятия уделяют в этом году оформлению фасадов и входных групп административных зданий и витрин.

Как в Австралии: «Цветок жизни» появится в Автозаводском парке

Уникальные уличные светильники высотой 2,5 м и 1,6 м украсят Автозаводский парк и станут новым объектом, привлекающим сюда нижегородцев. На их стенках вырезан сакральный геометрический образ, символизирующий «цветок жизни»- символ мира и гармонии. По данным администрации Автозаводского района, светильники изготовила одна из нижегородских студий дизайна городских пространств. Похожие приборы освещения применяются для архитектурного дизайна мегаполисов, к примеру, в Австралии. Теперь неординарные арт-объекты появятся в Автозаводском парке – впервые в Нижнем Новгороде. Дизайнерские светильники обещают установить уже 15 декабря.

Неоновый фонтан и гигантский новогодний шар в Советском районе

В этом году на площади Советской установят новый неоновый фонтан диаметром четыре метра. Пока его еще нет, но уже появились другие объемно-пространственные конструкции. Жителей Советского района и всех, кто проезжает мимо одноименной площади, в вечернее время уже радует торжественное сияние светящейся арки, гигантского елочного шара и веселые матрешки. Как и в прошлом году, здание районной администрации украшено гирляндами-капельками, переливается огоньками елка.

Гигантский шар на площади СоветскойФото: Елена КАРАЛ

Новогодний комплекс в парке «Швейцария»

Новогодний комплекс появится в парке «Швейцария» (Приокский) в районе остановки «Медицинская». На центральной площадке уже красуется искусственная ель высотой 14 метров. Запланирован также монтаж двух деревянных горок для зимних забав, оформление новогодней иллюминацией и световыми фигурами.

Еще одна искусственная ель появится на площади имени Жукова возле кинотеатра «Импульс». К 15 декабря ее нарядят гирляндами с игрушками, а фасад кинотеатра украсит праздничный баннер.

Оформлению торговых центров, фасадов административных зданий и входных групп в Приокском районе много внимания уделяют местные предприятия.

Администрация района также работает с предприятиями мелкорозничной торговли по части оформления свето-декоративными элементами с новогодней символикой фасадов, входных групп и интерьеров.

Ель в парке "Швейцария"Фото: Елена КАРАЛ

Поделки школьников украсят площадь и дворы Ленинского района

Центральную площадь у кинотеатра «Россия», парка «Дубки» и дворы Ленинского района украсят елочные игрушки и поделки, изготовленные руками школьников и воспитанников детских садов. По данным местной администрации, это стало возможно благодаря акции «Наряд для елки», в которой принимали участие более полусотни учебных заведений района. Полюбоваться произведениями детского творчества можно будет во дворах домов №6/3 на Площади Комсомольской, №4 на улице Героя Попова, а также на улицах Снежной 25/4 и Премудрова, 10.

Новая световая иллюминация в Московском районе

Новая световая иллюминация засверкает в этом году на проспекте Героев в Московском районе. На 30 фонарях там впервые установят световые консоли, сообщили в районной администрации.

Создавать праздничное настроение будут и многочисленные елки возле зданий предприятий и организаций.

Уличная елкаФото: Елена КАРАЛ

Отметить Новый год жители района смогут возле искусственной ели у здания Дворца спорта «Юность» на улице Ярошенко, 5а.

Еще одной живой зеленой красавицей сможет похвастаться елочный комплекс на улице Шаляпина,19. Кстати декор для последнего тоже делали школьники в рамках конкурса «Новогодний серпантин». Комплекс украсят лучшие работы.

Десять елок для дворовых праздников в Канавинском районе

Во дворах Канавинского района в преддверии Нового года установят десять елей и устроят дворовые праздники. Украшения для них также сделаны руками школьников и воспитанников детских садов в рамках конкурса «Новогодняя игрушка».

Праздничная елкаФото: Елена КАРАЛ

Как сообщили в администрации района, новогодние елки появятся также возле «Детского театра «Вера», в парке имени 1 Мая и в недавно благоустроенном сквере «Канавинский».

Новогодняя иллюминация в Светлоярском парке

Впервые за всю историю праздничное оформление затронуло Светлоярский парк в Сормовском районе Нижнего Новгорода. На 16 деревьях там появилась светодиодная гирлянда, а главную аллею озарила новогодняя иллюминация. Скоро в парке появится и праздничная елка.

Входная группа Светлоярского паркаФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Новогоднее украшение появилось также на бульваре Юбилейном и на улице Коминтерна.

В райадминистрации сообщили, что Сормово в преддверии Нового года украсят девять елей. Три из них уже установлены в Сормовском парке, на улицах Федосеенко и Планетной.