2019-12-04T14:50:32+03:00
Общество

“Поток”, от которого не скрыться: в России вышел научно-фантастический триллер от создателей “Черного зеркала”

Психологический триллер раскрывает темы всепоглощающего проникновения социальных сетей, технофобии и противостояния отцов и детей
Эльвира ОСИПОВА
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Фото: ivi.ruФото: ivi.ru
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1 декабря в подписке онлайн-кинотеатра ivi эксклюзивно вышел научно-фантастический сериал “Поток” - новое детище Amazon Prime и создателей «Черного зеркала» и «Ходячих мертвецов». Психологический триллер раскрывает темы всепоглощающего проникновения социальных сетей, технофобии и противостояния отцов и детей. Главные роли в 10-серийном проекте исполнили Мишель Фэйрли («Игра престолов»), Дэвид Тьюлис («Гарри Поттер», «Фарго») и Гай Бернет («Рэй Донован»).

«Поток» снят по фантастическому роману Ника Кларка Уиндо и рассказывает об одноименной технологии, к которой оказалось подключено все человечество.

- Сегодня, потеряв телефон, мы думаем, что у нас проблема, а как насчет невероятного устройства, которое показывает тебе что угодно, сохраняет твои воспоминания и абсолютно все делает моментально?.. В такой ситуации люди перестают мыслить разумно, - рассказывает о своей идее Ник Кларк Уиндо. По его словам, «Поток» - это социальная сеть, которая загружена людям прямо в голову, она позволяет общаться силой мысли и мгновенно обмениваться любой информацией.

По сюжету, “Поток” создали супруги Лоуренс (Дэвид Тьюлис) и Мередит Хэтфилды (Мишель Фэйрли), которые, получив доступ к сознанию миллионов людей, предсказуемо стали самой могущественной семьей в мире. Но ровно до того момента, пока кто-то не взломал сеть и не начал игру по своим правилам. Побороть всепоглощающую зависимость от “Потока” берется сын Лоуренса Том (Гай Бернет) и его жена Кейт (Нина Туссен-Вайт), но в результате их собственные жизни оказываются под угрозой.

Шоураннером и сценаристом проекта стала Ченнинг Пауэлл («Ходячие мертвецы», «Белый воротничок»), а главным режиссером – Карл Тиббеттс, снявший несколько эпизодов легендарного «Черного зеркала». Создатели “Потока” не поскупились на визуальные эффекты - число таких сцен доходит до 150-ти в одном эпизоде. Однако, по словам Мишель Фэйрли, проект стал настоящим вызовом не только для тех, кто занимается спецэффектами и компьютерной графикой, но и для актеров. “Нужно было придумать, как именно будет показано нахождение в “Потоке”. На бумаге все кажется простым, но чтобы это изобразить, требуется колоссальная сосредоточенность. Для наших героев “Поток” - это естественный процесс, поэтому нужно было сыграть его так, чтобы зрители нам поверили”, - делится актриса.

В свою очередь Дэвид Тьюлис признается: основная подготовка заключалась в том, чтобы убедить самого себя в правдоподобности происходящего. “Многое поначалу кажется нереалистичным, но на самом деле в основе сериала лежит идея о том, куда мы движемся с развитием технологий. И для меня, например, Илон Маск был интересным объектом для изучения”, - рассказывает актер.

- Я думаю, все, что показано в “Потоке”, может произойти на самом деле, и наш сериал исследует эту возможность, - рассуждает Гай Бернет. - В нем есть нравственный посыл и поднимаются вопросы, которые должны напугать людей. Например, мой герой - беспечный шалопай, который родился в могущественной семье и стал там белой вороной. В сравнении с другими, он живет практически оффлайн, но тем не менее не может оставаться все время в стороне и однажды оказывается втянут своими родственниками в темную бездну... Так что это не просто развлекательный триллер, “Поток” заставляет задуматься что будет с нами дальше и что с этим делать.

Смотрите все серии “Потока” эксклюзивно в подписке онлайн-кинотеатра ivi

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