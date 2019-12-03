Афиша Нижнего Новгорода с 4 по 11 декабря: Валерий Леонтьев, Григорий Лепс и «Джуманджи: Новый уровень»

КИНО

«ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

ПРИКЛЮЧЕНИЯ (США)

Сиквел суперуспешного блокбастера «Джуманджи: Зов джунглей» о приключениях четверых друзей внутри загадочной и таящей опасности игры. На этот раз, чтобы спасти одного из приятелей, остальным приходится вернуться в игру. К их удивлению, правила Джуманджи изменились, и все идет наперекосяк. Чтобы выжить, друзьям предстоит отправиться в путешествие по самым неизведанным и таинственным уголкам игры - от засушливой пустыни до заснеженных гор. В ролях: Дуэйн Джонсон, Карен Гиллан, Кевин Харт и Джек Блэк. (12+)

С 12 декабря в кинотеатре «Арлекино», ТРЦ «Жар-птица», пл. Советская, 5; тел. 202-98-98

Билеты: от 160 руб.

Валерий Леонтьев: новое шоу «Я вернусь»

Валерий Леонтьев отправляется в юбилейный тур. На суд зрителей он представит свое шоу «Я вернусь…». Оно, как зеркало, отразит всю его сценическую жизнь. А она поистине легендарная! Самые лучшие песни, как новые, так и уже горячо любимые публикой, сногсшибательные костюмы, великолепный звук, уникальные световые решения, неожиданные режиссерские ходы - все это концерты Валерия Леонтьева. Магия любви и колдовства - вот что заставляет людей вновь и вновь возвращаться к Валерию Леонтьеву. «Я постараюсь успеть дать концерты везде, где меня любят и ждут. Но время сжимается, а мир по-прежнему огромен, и может случиться так, что мы увидимся очень нескоро», - говорит певец. И тут же обещает своему зрителю: «Я вернусь…» (12+)

11 декабря, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 2000 - 3500 руб.

Григорий Лепс. «Иди и смотри»

7 декабря состоится концерт неподражаемого Григория Лепса с новой большой программой «Иди и смотри» в рамках всероссийского тура! Любая новая работа Григория становится настоящим событием: меняется исполнение, музыкальное сопровождение, эмоциональное состояние. Приходите на концерт и сами все почувствуете! (6+)

7 декабря, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: уточнить по телефону

Джеймс Уильямс. Посвящение Луи Армстронгу

Впервые в Нижнем Новгороде в концерте-посвящении великому Луи Армстронгу HelloDolly выступит трубач и мастер джазового вокала из Нью Орлеана (США), города, где когда-то и родился джаз, один из основателей The New Orleans Swamp Donkey Джеймс Уильямс. По признанию самого Джеймса, он черпает свое вдохновение в творчестве бессмертного Луи Армстронга, ярко сочетая мастерство игры на трубе и характерный хрипловатый джазовый вокал. Еще с одной звездой американского джаза, номинантом на премию «Грэмми» Яковом Мэйманом нижегородская публика уже встречалась в 2017 году в концерте фантастического американского певца Вуйе Соташи. И снова великолепный американский саксофонист на сцене в компании барабанщицы Александры Могилевич (США) и замечательных российских музыкантов - пианиста Вадима Майнугина и контрабасиста Владимира Переверзева. (6+)

6 декабря, 19.00

Кремлевский концертный зал, Кремль, 2; тел. тел. 439-11-87

Билеты: 700 - 2000 рублей

Леша Свик. Хитмейкер года

В Нижний Новгород возвращается Леша Свик - настоящий хитмейкер 2019 года, автор, исполнитель песен «Самолеты», «Стерва», «Луна»,«Друг», «Не забывай меня». Его синглы звучат в лучших клубах страны и «взрывают» интернет, набирая безумное количество просмотров. Клип на песню «Я хочу танцевать» набрал почти 17 миллионов просмотров, а «Малиновый свет» и «Самолеты» вошли в десятку самых прослушиваемых треков года по версии YouTube. Концерт в сопровождении музыкантов предоставит уникальную возможность насладиться такими хитами, как «Дым», «Я хочу танцевать», «Малиновый свет», «Самолеты», «Стерва», а также познакомиться с треками из нового альбома «Алиби». (16+)

6 декабря, 20.00

Milo Concert Hall, ул. Родионова, 4; тел. 213-86-86

Билеты: от 1000 руб.

«Рождественская симфония» от QUEEN Real Tribute Show

QUEEN Real Tribute - одно из крупнейших европейских трибьют-шоу всемирно известной группы QUEEN возвращается в Россию после оглушительного успеха с шоу «Богемская рапсодия». Зрителей ожидает магическая волна рока в звучании симфонического оркестра с женским вокалом оперной дивы Йованы Чурович, известной во всей Европе. Руководитель симфонического оркестра - звезда Сербии, талантливейший пианист и дирижер Милош Йованович. Коллектив QUEEN Real Tribute образовался в 2006 году в Сербии. Его участников объединила любовь к музыке QUEEN и желание сохранить память об одной из самых великих рок-групп всех времен. С 2007 года QUEEN Real Tribute постоянно гастролируют на всех континентах, завоевав себе международную репутацию одного из лучших шоу во всем мире. За плечами музыкантов более 150 концертов по всему миру. Группа собрала аншлаги в Австралии, Китае, Бразилии. Музыканты взрывают залы знаменитыми хитами, исполненными максимально близко к оригиналу, а вокалист выглядит очень похожим на великого Фредди Меркьюри! «Рождественская симфония» - это ураган эмоций, полное погружение в атмосферу бесконечного музыкального драйва в богатом звучании симфонического оркестра, масштабного хора, оперной примы и харизматичного дирижера. (12+)

10 декабря, 19.00

Концертный зал «Юпитер», пл. Октябрьская, 1; тел. 260-13-46

Билеты: 1450 - 3800 руб.

СПЕКТАКЛИ

Наталья Бочкарева и Борис Щербаков в спектакле «Подкаблучники»

Привычный нам мужской подход к женщине - бороться и побеждать. Мужчина силен, настойчив и поэтому всегда прав! Если он не сражается и не отстаивает свое право, то он слабый - подкаблучник. Так ли это плохо? Он уступчив, неприхотлив, прямодушен, добр и, главное, способен на чистую любовь и крепкую дружбу. Марк и Анна только что отпраздновали первую годовщину со дня свадьбы. А уже на следующий день к ним в квартиру является Борис - освободившийся из тюрьмы бывший муж Анны, и теперь они вынуждены жить втроем. Стоит ли бороться в такой ситуации? Кому? С кем? Возможно, нет. А вдруг все решится по воле случая? (12+)

9 декабря, 19.00

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-71-71

Билеты: 600 - 2500 рублей

Виктор Сухоруков и Евгений Цыганов в спектакле «Старший сын»

Время, наверное, сейчас такое… Суетное, торопливое, прагматичное, слишком материальное. Хочется найти свой островок, где всегда тепло и уютно, где будут только родные и близкие люди, где тебя примут таким, какой ты есть. Создатели спектакля «Старший сын» попытались воплотить такой мир, куда не доносятся отголоски суеты большого города, где все люди родные друг другу и куда невозможно попасть, купив билет на обычный поезд… В знаменитой пьесе Вампилова молодые люди, по случайности попадая в чужой дом, оказываются в гуще событий. История, начинаясь с обмана, как ни странно, приводит… к любви. Это спектакль о взаимопонимании, о ранимости светлых людей и об их единственной правоте в этой жизни. Пьеса, названная драматургом комедией, призвана нести нам надежду на грани слез, светлых слез... Мастерски поставленная режиссером Сафоновым, она лишена признаков какой-либо эпохи и перенесена в наше с вами время. (16+)

9 декабря, 19.00

Театр юного зрителя, ул. Горького, 145; тел. 428-31-25

Билеты: 1950 - 4200 рублей

«Мышка бежала.., Или что случилось в Сказкино»

Новогодняя музыкальная сказка про дружбу, которая всегда выручает, и добро, которое всегда возвращается. «Для любителей чудес и удивительных подарков раскроем один секрет: к новогоднему празднику для детей придумана необычная игрушка - робот Деде Мороз», - отмечают организаторы. Как игрушка попадает в глухую деревню Сказкино? Почему встреча с новым ботом оборачивается необычными приключениями? Как маленькая Мышка становится символом Нового Года? Об этом маленькие зрители узнают из волшебной сказки в исполнении артистов Нижегородской филармонии. (0+)

С 26 декабря по 6 января

Нижегородская филармония, Кремль, 2; тел. 439-11-87

Билеты: 300 - 450 рублей

«Двухэтажная елка» в Нижегородском планетарии

Сразу две новогодние программы - для «взрослых» и «маленьких» детей - покажут в планетарии. Ребят и их родителей ожидает премьера полнокупольной программы «Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи» (6+). Посетители Большого звездного зала окажутся свидетелями увлекательных приключений пингвина-путешественника с южного полюса Джеймса и обаятельного медведя Владимира с северного полюса, которые встречаются во льдах Арктики. А для самых маленьких зрителей планетарий и театр «Зазеркалье» подготовили новогодний спектакль «Звёздная сказка», который состоится в зале «Планета». Старичку-Моховичку так хотелось познакомиться с одной из звездочек, сияющих на небосклоне. И… О чудо! Маленькая звездочка упала с неба! Оказалось, ей стало интересно узнать, как живут на Земле. Познакомившись со Старичком-Моховичком и озорной Страшухой, любопытная Звездолика отправилась вместе с новыми друзьями в гости к Деду Морозу и Снегурочке, чтобы засиять на настоящей новогодней ёлке! (0+)

Представления будут проходить одновременно в двух залах на разных этажах, а после просмотра все ребята встречаются в фойе для общего новогоднего хоровода с Дедом Морозом и Снегурочкой.

С 21 декабря по 8 января

Нижегородский планетарий, ул. Революционная; тел. 246-70-65

Билеты: 350 руб.

Премьера в ЦТМ: «Колхозница и Рабочий»

По пьесе в стихах Михаила Чевеги.

Режиссер Бениамин Коц. Художник Леша Силаев. Хореограф Вера Приклонская. В ролях: Екатерина Беляева, Андрей Голошапов, Анна Сильчук, Антон Парамонов, Никита Чеботарёв, Александр Калугин.

Спектакль о путешествии ожившей скульптуры «Рабочий и колхозница» в Париж в жанре «сатирической сказки для взрослых» состоится не в традиционном сценическом пространстве, а на лестницах центрального входа в «Нижполиграф». В тексте сосуществуют ожившие Колхозница и Рабочий, исторические личности - Сталин, Гитлер, Ежов, Вера Мухина, Борис Иофан, Марлен Дитрих, Пабло Пикассо и сказочные персонажи - Змей Горыныч и Серый Волк. Постановка обращает зрителей к советскому прошлому и к размышлениям о русском сознании. (18+)

7 декабря, 21.30

Центр театрального мастерства, ул. Варварская, 32; тел. 413-44-06.

Билеты: 600 руб.

ВЫСТАВКИ

«Маковские. Династия»

Художественный музей представляет выставочный проект, посвященный одной из наиболее значительных художественных династий России - Маковским. В экспозиции - около 70 произведений живописи и оригинальной графики из коллекций НГХМ, Государственной Третьяковской галереи, а также из частных коллекций.

Зрители получат уникальную возможность увидеть шедевры русского искусства, любимые с детства. В их числе такие хрестоматийные полотна из собрания Третьяковской галереи, как «Дети, бегущие от грозы» (1872) и «Объяснение» (1889-1991). Не меньшей популярностью пользуются произведения, знакомые по истории русского искусства: «Любители соловьев», «Варка варенья», «Получение пенсии», «Две сестры», «Боярышня у окна», «Прощание. К венцу», «Бретонки (Рыбачки)», портреты императора Александра II, Е. И. Маковского, В. А. Морозовой и другие. (0+)

По 8 декабря

Художественный музей, Кремль, 3; тел. 439-13-73

Билеты: уточнить по телефону

«Ноша» Андрея Оленева

Зрителей ждет новая инсталляция нижегородского художника Андрея Оленева, созданная специально для выставочных пространств «Арсенала». Сам автор определяет жанр своего произведения как «философскую притчу с нерешенной задачей». Главным героем этой притчи оказывается сам зритель, которому предстоит не только встретиться с масштабным пространственным воплощением сюжетов из живописи Оленева, но и вступить с ним во взаимодействие. Традиционные для художника архаичные материалы и образы будут дополнены на выставке звуковыми и световыми технологиями. (0+)

По 23 февраля

«Арсенал», Кремль, 6; тел. 422-45-54

Билеты: 100 - 200 руб.