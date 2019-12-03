Школьная спортивная лига появится в Нижегородской области

Конференция, посвященная подведению итогов реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в 2019 году, состоялась в Перми 30 ноября 2019 года. Мероприятие прошло в рамках III фестиваля СНГ «Спортивная семья».

Федеральным координатором проекта является трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина. Она подвела итоги работы региональных координаторов в 2019 году и поставила приоритетные задачи на 2020 год.

Нижегородская область презентовала десять успешных региональных практик, в том числе в проект из Арзамаса «Дворовый тренер». Координатор проекта «Детский спорт» в Нижегородской области, депутат Думы Нижнего Новгорода Владимир Поддымников по итогам мероприятия отметил, что в 2020 году этот проект будет масштабирован. Кроме того, планируется создание школьной спортивной лиги в Нижегородской области.