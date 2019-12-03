2019-12-03T12:59:46+03:00
Происшествия

«У них был свой бухгалтер, кадровик и курьеры»: Крупная наркобанда орудовала сразу в нескольких регионах страны

Все роли в преступной группировке были четко распределены [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области действовала крупная наркобанда.В Нижегородской области действовала крупная наркобанда.Фото: Пресс-служба МВД России
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Если наркокурьеров полицейские ловят в Нижегородской области едва ли не каждый день, то крупная «дичь» в руки полицейских попадается не так часто. Однако на днях сразу в нескольких регионах России, в том числе в Нижнем Новгороде, были задержаны участники крупной преступной группировки, специализирующейся на производстве и сбыте наркотиков.

- Роли каждого участника этой группировки были четко распределены, - рассказали в пресс-службе МВД России. – У них были свои курьеры, операторы, кладовщики, бухгалтер и даже кадровик. Само производство наркотиков велось в лабораториях на территории Московской области. Затем операторы через мессенджеры принимали заказы от клиентов, а кладовщики прятали наркотики в специальные тайники. В каждом из них содержалось от 1 до 3 килограммов наркотиков. Позднее курьеры доставляли эти заказы в различные регионы России, а бухгалтер распределял выручку между всеми членами организации.

Всего у участников преступной группы было изъято 25 килограммов наркотиков. Фото: Пресс-служба МВД России

Всего у участников преступной группы было изъято 25 килограммов наркотиков.Фото: Пресс-служба МВД России

Надо сказать, что география преступного сообщества оказалась весьма обширной. Участников банды задерживали в Нижегородской, Челябинской, Рязанской и Московской областях, а также на территории Москвы.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий у торгового центра на улице Ларина в Нижнем Новгороде был задержан один из злоумышленников, который передвигался на автомашине без номеров, - рассказали в МВД России. - При осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен дренажный насос, внутри которого находился полимерный пакет с целым килограммом неизвестного вещества. Как позднее показала экспертиза, внутри пакета был метилэфедрон. Еще двое курьеров были задержаны на территории Нижегородской области в начале года.

Среди участников банды были курьеры, кладовщики и даже кадровик. Фото: Пресс-служба МВД России

Среди участников банды были курьеры, кладовщики и даже кадровик.Фото: Пресс-служба МВД России

В общей сложности, из незаконного оборота оперативниками было изъято свыше 25 килограммов наркотиков. По всем фактам были возбуждены уголовные дела.

- Сейчас все фигуранты этого дела заключены под стражу, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. - В настоящее время уголовные дела объединены. Предварительное расследование продолжается.

Крупная наркобанда орудовала в нескольких регионах страны.Видео: МВД России

ИСТОЧНИК KP.RU

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