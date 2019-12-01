В Мордовии задержан нижегородский реконструктор

Сегодня в селе Атюрьево в Республике Мордовия задержан нижегородский реконструктор Максим Бурнашов. Об этом сообщает руководитель «Ассоциации Ролевого Моделирования и Исторической Реконструкции» («АРМИР», г. Саров) Василий Кислев в социальной сети «Вконтакте».

Максиму Бурнашову было предъявлено обвинение в изготовлении салютной пушки, которую экспертиза признала огнестрельным оружием. Однако Бурнашов отказывается от авторства пушки и утверждал, что нашел ее в клубе «Горизонт», где ранее располагался «АРМИР».

По словам Кислева, у Бурнашова нет навыка токарной работы для изготовления изделия такой сложности. «Всё, что он сделал, отчистил ее и обработал болгаркой поверхности», - пишет Василий Киселев.

Пушка была найдена еще в 2014 году. А в феврале 2019 года реконструкторы привезли ее в село Атюрьево на праздник. Где она и привлекла внимание правоохранительных органов — пушку изъяли и отправили на экспертизу в Москву в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз.

Экспертиза показала, что изъятая пушка является самодельным огнестрельным дульнозарядным оружием, пригодным для стрельбы. По устройству пушка схожа с артиллерийскими орудиями, стоявшими на вооружении русской армии XVIII - начала XIX века.