Нижегородский полицейский организовал притон

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, в 2016 году нижегородец решил создать организованную преступную группу вместе с двумя своими знакомыми. Один из знакомцев занимал должность начальника отделения УМВД России по г. Н. Новгороду.

Подельники арендовали помещение на площади Маркина в Нижегородском районе, в котором организовали стриптиз-клуб. Однако стриптиз-клуб был только прикрытием, в помещении были оборудованы комнаты для оказания интимных услуг за плату. Деятельность стриптиз-клуба была даже оформлена официально — руководителем юридического лица стал директором юридического лица.

Для иногородних девушек предприимчивый нижегородец снял еще и квартиру в центре города, где гостьи города также оказывали интимные услуги всем желающим. Естественно, не безвозмездно.

Подельники арендовали помещение в Нижегородском районе, в котором организовали стриптиз-клуб.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вскоре к дружной группе присоединились еще две участницы, имевшие опыт организации работы стриптиз-клубов. Притон открылся два года назад — 25 ноября 2016 года. Но просуществовал менее года — 7 октября 2017 года его деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Все роли участников ОПГ были распределены. Полицейский, в частности, отвечал за конспирацию — прикрытие истинных целей работы клуба. Кроме того, он сливал подельникам информацию о предстоящих проверках и давал инструкции, как вести себя во время проверок. После закрытия притона полицейский был уволен.

Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 5 местных жителей по ч. 1 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Уголовное дело направлено для рассмотрения в Нижегородский районный суд.

Максимальное наказание, которое грозит челнам ОПГ - лишение свободы на срок до 5 лет.