«Пришлось стрелять по колесам»: В Дзержинске сотрудники ДПС задержали гонщика-наркомана

В Дзержинске сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой за водителем-наркоманом, не остановившимся по требованию полицейских. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел около 21:00 в Дзержинске. Сотрудники ГИБДД пытались остановить показавшуюся им подозрительной иномарку, однако водитель проигнорировал их требования и попытался скрыться. Он увеличил скорость, чтобы «оторваться» от погони. При этом он опасно маневрировал, создавая угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения и пешеходов.

- Инспекторы ДПС несколько раз предупредили водителя через громкую связь о намерении применить огнестрельное оружие для остановки его автомобиля, однако гражданин так и не выполнил требования полицейских. Тогда, после одного предупредительного выстрела вверх, им пришлось дважды выстрелить по колесам. Лишь тогда автомобиль остановился. Никто не пострадал, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.

Горе-водитель оказался 42-летним жителем Дзержинска, который ранее уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. В 2015 году он был лишен права управления автомобилем на 3,5 года.

Проходить освидетельствование на состояние какого-либо опьянения мужчина отказался, однако на видео, опубликованном телеграм-каналом «Хочу знать!», видно, что нарушитель явно неадекватен.

Кстати, по неподтвержденным данным, злоумышленник ранее занимал пост директора сети АЗС «Такси-Ойл».