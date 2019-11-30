2019-11-30T14:11:33+03:00
Общество

Два этапа строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода одобрены Главгосэкспертизой

Строительство должно стартовать в 2020 году
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Два этапа строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода одобрены ГлавгосэкспертизойДва этапа строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода одобрены ГлавгосэкспертизойФото: Иван НИЖЕГОРОДОВ
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Главгосэкспертиза одобрила два этапа строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщают в пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Новая часть Южного обхода появится на участке трассы М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – КазаньУфа) с 442 по 472 километры. Положительное заключение эксперты Главгосэкспертизы выдали после повторного рассмотрения проектно-сметной документации.

-Работы ведутся на территории Кстовского района Нижегородской области. На первом этапе будет проводиться подготовка под строительство участка протяженностью 8,3 километра, а на третьем этапе здесь будут проложены временные объездные дороги, железобетонный мост через реку Алферовку, транспортная развязка, новый путепровод и другие сооружения, - передает НИА «Нижний Новгород» слова начальника Главгосэкспертизы России Игоря Манылова.

Напомним, ранее сообщалось, что строительство IV очереди Южного обхода должно начаться в 2020 году. Финансирование строительства было подтверждено в мае 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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