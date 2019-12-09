Дом в белой отделке: ГК «Каскад» запустила новый проект в Канавинском районе

С каждым днем Нижний Новгород преображается все больше: рядом с серыми «хрущевками» вырастают многоэтажные дома с интересными архитектурными решениями и не менее интересной «начинкой». Создать уникальный тандем современного здания и суперкомфортных условий – задача не из простых. Но группе компаний «Каскад» это удается – в ноябре было получено разрешение на строительство жилого дома на Путейской улице (Застройщик: ООО «Каскад Центр специализированный застройщик»).

Фото предоставлено ГК «Каскад»

Территория семьи

Проект предусматривает строительство дома в малоэтажном массиве на ул. Путейской. Район, где уже ведется строительство представлен преимущественно «старым» жилым фондом, поэтому появление современного проекта событие для жителей Канавинского района долгожданное.

В доме предусмотрено все, что создает уют и обеспечивает безопасность жителям, - начиная от средней этажности проекта в восемь этажей, оформления входной группы, где застройщик предусмотрел колясочную комнату, и заканчивая благоустройством придомовой территории. Около дома на улице Путейской будут обособленные друг от друга площадки – детская зона с современными развивающими элементами, зона здоровья для занятия спортом и территория тишины для спокойного отдыха.

Фото предоставлено ГК «Каскад»

Фото предоставлено ГК «Каскад»

Квартирография жилого комплекса будет представлена квартирами евро-формата с совмещенной кухней-гостиной. Данный формат особенно популярен у молодых современных семей, «евро» планировки дают большие возможности новоселам – можно поставить в кухне-гостиной диван и получить дополнительное жилое пространство, или адаптировать помещение под личный кабинет/игровую зону для ребенка.

Отделка WHITE BOX*

ГК «Каскад» предлагает новый сервис отделки - WHITE BOX *, который позволит сократить до минимума все негативные последствия от традиционного ремонта. Это отличная альтернатива для тех, кто не хочет покупать квартиру с типовым ремонтом. НЕТ – грязным стенам, пыли и большим затратам на ремонт. WHITE BOX* универсальна – после покупки квартиры вы сможете самостоятельно оформить стены по своему желанию: поклеить обои, нанести краску или оставить все так, как есть, дополнив элементами декора.

Фото предоставлено ГК «Каскад»

WHITE BOX* включает в себя:

- ровные стены и пол, натяжной потолок;

- качественное остекление, оконные откосы, подоконники;

- керамическую плитку на полу в санузлах;

- инженерные системы, готовые к подключению и скрытые в коробах;

- выполненную разводку системы электроснабжения;

- эргономическое расположение розеток и выключателей.

Фото предоставлено ГК «Каскад»

СПРАВКА

Чтобы приобрести квартиру в ЖК «Каскад» на Путейской, обратитесь в офис ГК «Каскад» по адресу: Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом №40, 6 этаж, помещение №11.

Телефон: +7 (831) 260-15-00

Сайт: www.kaskad-puteyskaya.ru

Застройщик: ООО «Каскад Центр специализированный застройщик». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС: наш.дом.рф

*Белая коробка - вид предчистовой отделки