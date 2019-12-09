Дом в белой отделке: ГК «Каскад» запустила новый проект в Канавинском районе
С каждым днем Нижний Новгород преображается все больше: рядом с серыми «хрущевками» вырастают многоэтажные дома с интересными архитектурными решениями и не менее интересной «начинкой». Создать уникальный тандем современного здания и суперкомфортных условий – задача не из простых. Но группе компаний «Каскад» это удается – в ноябре было получено разрешение на строительство жилого дома на Путейской улице (Застройщик: ООО «Каскад Центр специализированный застройщик»).
Фото предоставлено ГК «Каскад»
Территория семьи
Проект предусматривает строительство дома в малоэтажном массиве на ул. Путейской. Район, где уже ведется строительство представлен преимущественно «старым» жилым фондом, поэтому появление современного проекта событие для жителей Канавинского района долгожданное.
В доме предусмотрено все, что создает уют и обеспечивает безопасность жителям, - начиная от средней этажности проекта в восемь этажей, оформления входной группы, где застройщик предусмотрел колясочную комнату, и заканчивая благоустройством придомовой территории. Около дома на улице Путейской будут обособленные друг от друга площадки – детская зона с современными развивающими элементами, зона здоровья для занятия спортом и территория тишины для спокойного отдыха.
Фото предоставлено ГК «Каскад»
Фото предоставлено ГК «Каскад»
Квартирография жилого комплекса будет представлена квартирами евро-формата с совмещенной кухней-гостиной. Данный формат особенно популярен у молодых современных семей, «евро» планировки дают большие возможности новоселам – можно поставить в кухне-гостиной диван и получить дополнительное жилое пространство, или адаптировать помещение под личный кабинет/игровую зону для ребенка.
Отделка WHITE BOX*
ГК «Каскад» предлагает новый сервис отделки - WHITE BOX *, который позволит сократить до минимума все негативные последствия от традиционного ремонта. Это отличная альтернатива для тех, кто не хочет покупать квартиру с типовым ремонтом. НЕТ – грязным стенам, пыли и большим затратам на ремонт. WHITE BOX* универсальна – после покупки квартиры вы сможете самостоятельно оформить стены по своему желанию: поклеить обои, нанести краску или оставить все так, как есть, дополнив элементами декора.
Фото предоставлено ГК «Каскад»
WHITE BOX* включает в себя:
- ровные стены и пол, натяжной потолок;
- качественное остекление, оконные откосы, подоконники;
- керамическую плитку на полу в санузлах;
- инженерные системы, готовые к подключению и скрытые в коробах;
- выполненную разводку системы электроснабжения;
- эргономическое расположение розеток и выключателей.
Фото предоставлено ГК «Каскад»
СПРАВКА
Чтобы приобрести квартиру в ЖК «Каскад» на Путейской, обратитесь в офис ГК «Каскад» по адресу: Нижний Новгород, улица Большая Печерская, дом №40, 6 этаж, помещение №11.
Телефон: +7 (831) 260-15-00
Сайт: www.kaskad-puteyskaya.ru
Застройщик: ООО «Каскад Центр специализированный застройщик». Проектная декларация размещена на сайте ЕИСЖС: наш.дом.рф
*Белая коробка - вид предчистовой отделки