Уникальный опыт Нижегородской области по борьбе с контрафактом на рынке топлива может тиражироваться в другие регионы

Нижегородская область является регионом с одним из самых низких показателей по наличию фальсификата на рынке моторного топлива – об этом сообщили в Приволжском межрегиональном территориальном управлении Росстандарта. Этот показатель использован в карте качества бензина и дизеля в России, которую Росстандарт представил широкой общественности в рамках информационного проекта «Топливо без обмана». Карта составлена в зависимости от фактов оборота суррогата и доли выявляемых нарушений за 10 месяцев текущего года.

На карте наглядно показано, в каких регионах проблема качества топлива является острой, а в каких наличие фальсификата практически отсутствует.

- Анализ показывает, что в целом по Приволжскому округу оборот фальсификата не превышает 7% рынка. И для максимального решения задачи по борьбе с фальсификатом необходимо взаимодействие всех органов власти, региональных властей, общественных организаций и потребителей рынка, – отметил заместитель Руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

В Нижегородской области это стало возможным, в том числе благодаря введению с января 2019 года Постановления Правительства Нижегородской области о запрете на реализацию через топливораздаточные колонки АЗС иных видов жидкого моторного топлива, за исключением автомобильного бензина и дизельного топлива, безопасность которых соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза. Такое решение было принято на заседании Комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Нижегородской области по инициативе Приволжского межрегионального территориального управления Росстандарта.

-Введение подобного запрета является эффективной мерой в борьбе с распространением контрафактного топлива, способствует сокращению числа недобросовестных продавцов. Кроме того, оно позволило исключить из розничной продажи виды нефтепродуктов, которые используются как заменители дизтоплива, нанося вред как самим транспортным средствам, так и экологии, и бюджету региона, – подчеркнул вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин – Мы готовы поделиться положительным опытом с другими регионами.

Проблемам оборота несоответствующего техническому регламенту топлива были посвящены общественные слушания, организованные Росстандартом 20 ноября во Владимире и 29 ноября в Костроме. В публичных слушаниях приняли участие замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, руководитель ЦМТУ Росстандарта Марина Калинникова, представители администраций областей, прокуратуры и других ведомств, регионального отделения партии «Единая Россия», а также представители общественных организаций и топливного рынка. В ходе слушаний руководитель ПМТУ Росстандарта Владимир Калентьев рассказал об опыте Нижегородской области в вопросах борьбы с незаконным оборотом фальсифицированного топлива и практике взаимодействия с органами власти и общественными организациями.

-Мы отмечаем, что доля выявляемых фактов оборота суррогатного топлива стала гораздо меньше. Это говорит о том, что инициатива работает. При этом появляется ряд других проблем, например, недолив. На сегодняшний день дорабатывается новый стандарт на топливораздаточное оборудование. Поскольку сейчас недобросовестные продавцы топлива используют различные современные приспособления и вредоносное программное обеспечение, позволяющие обманывать расходомер. Планируется, что ГОСТ будет утвержден в 2020 год», - отметил глава ПМТУ Росстандарта Владимир Калентьев.

Исследования образцов топлива, которое реализуется на нижегородских АЗС и отбирается в рамках плановых и внеплановых проверок специалистами ПМТУ Росстандарта, проводится в аккредитованной лаборатории ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области. Как сообщил директор Нижегородского ЦСМ Денис Миронов, лаборатория испытаний нефтепродуктов аккредитована по всем показателям для проведения испытаний в рамках Технического регламента Таможенного союза.

Ситуацию на рынке моторного топлива в регионах, где сохраняется проблема оборота суррогатного топлива, и дальнейшие меры по ее решению обсудят в Росстандарте на очередном заседании МРГ по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при Госкомиссии 17 декабря 2019 г. с участием представителей администраций таких регионов.