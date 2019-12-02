«Были с залысинами и не поддерживали обряды»: В Лыскове разыскивают похитителей трех старинных икон из церкви

В Лысковском районе грабители покусились в прямом смысле слова на святое – из местной церкви Владимирской иконы Божией матери в селе Кириково неизвестные похитили сразу три старинные иконы. Общая сумма ущерба составляет около 200 тысяч рублей.

- В ночь с 11 на 12 ноября неизвестные отжали пластиковое окно и проникли в церковь, - позднее рассказал сотрудникам правоохранительных органов местный староста. – Оттуда они вынесли три старинные иконы, подаренные прихожанами. Среди них «Казанская икона Божией матери», «Преображение господне» и «Преподобный Макарий Желтоводский».

По словам старосты, здание церкви не охранялось и не было оборудовано сигнализацией. Более того, сами иконы не были промаркированы, так как их в храм принесли обычные прихожане. Как только стало известно об ограблении, к поискам преступников подключились сотрудники полиции.

- Мы опросили всех работников церкви, настоятеля и постоянных прихожан, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Как выяснилось в ходе опроса, церковь работает чуть больше года. При этом большинство икон в храме вновь нарисованные. Ценность представляли только три похищенные иконы.

Впрочем, крохотная зацепка в этом деле все же есть. Накануне местные жительницы заметили в храме двух подозрительных мужчин.

- Им обоим было на вид около 37 лет, - рассказали они в полиции. – Одеты во все темное, волосы коротко стриженные, на голове залысины. А главное – они не поддерживали проводимые в церкви обряды и все время осматривались по сторонам.

Правда, составить фоторобот этих мужчин не удалось – запомнить их лица свидетельницы не смогли. Однако мужчины попали на камеры видеонаблюдения. Как удалось установить в ходе проверки, они передвигались на автомобиле голубом «Мерседесе».

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сообщил «Комсомолке» источник. – Расследование этого дела продолжается.