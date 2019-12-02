Многодетная семья лишилась крыши над головой из-за пожара в Нижегородской области

Многодетное семейство Мамруковых, проживающее в селе Дорофеево Сокольского района Нижегородской области, лишилось жилья из-за сильного пожара, произошедшего в ночь на 19 ноября. Их частный дом, расположенный на улице Дружбы,18, полностью сгорел, рассказала пострадавшая Евгения Мамрукова.

Вместе с тремя детьми многодетная мать, ожидающая четвертого малыша, была госпитализирована из-за отравления в тот же день. Глава семейства от медицинской помощи отказался.

По словам Евгении Мамруковой, уже выписанной из больницы, возгорание произошло очень быстро, жильцы едва успели покинуть помещение.

Согласно справке МЧС, огонь уничтожил строение со всем имуществом и документами. Уцелели лишь стены из газосиликатных блоков, частично сохранился деревянно-рубленый остов дома. Причина возникновения пожара устанавливается.

Сама Евгения Мамрукова исключает вероятность поджога - по ее мнению, дом был надежно защищен.

- Нет подозрений. Поджог точно отметается, так как все было закрыто. Пожарные проводят экспертизу, все произошло моментально. Мы уже были в администрации, написали заявление, чтобы выделили помощь. Будет комиссия создана, которая признает нас погорельцами, от которой зависит, дадут ли нам жилье. Этот дом был единственным нашим жильем, приобретенным на материнский капитал, кредитные средства. Дети остались без угла, хотя каждому из них принадлежало по ¼ части этого дома, - рассказала Евгения Мамрукова.

Сейчас погорельцы живут у родителей главы семейства в одной из комнат двухкомнатной квартиры. Им удалось восстановить часть документов, на что администрация Междуреченского сельсовета выделила материальную помощь – 10 000 рублей.

Для пострадавших также организован сбор помощи в группе «Кстати» социальной сети «ВКонтакте».

Семья ожидает приема главы администрации городского округа Сокольский Игоря Боброва, который назначен на 16:00 2 декабря.