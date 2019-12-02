«Клеопатра отдыхает»: Ради новой роли Ирина Пегова стала брюнеткой

Любительница блонда Ирина Пегова стала брюнеткой. И все ради съемок в фильме «Взрослые люди», которые проходят сейчас в Крыму. В своем Инстаграме знаменитость выложила фотографии, на которых она в соблазнительном золотом платье с глубоким декольте и эффектном тюрбане, надетом поверх парика.

pegovairina Ирина Пегова на съемках фильма Взрослые люди

Новый образ кинозвезды вызвал неописуемый восторг у подписчиков. Они сравнили брюнетку Пегову с самыми известными красотками, а некоторые посчитала, что она их и вовсе превзошла.

- Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор и Софии Лорен в одном флаконе! - написала sofi10658.

- Клеопатра отдыхает, - прокомментировала irina1965gazel.

- Нереальная красота. Драгоценный алмаз в золотой оправе, - добавила petrovasveto4ka.

- Шамаханская царица! - продолжила marusia_soshnikova_.

pegovairina Похудевшая Пегова не боится экспериментировать с образами

Сама же Ирина отметила, что для нее съемки во «Взрослых людях» завершились. При этом рассказывать подробнее о своей героине не пожелала.

- Кого я играю, будет понятно только в конце фильма. Сейчас об этом знать совсем не нужно. Главное - я была для себя очень непривычной и необычной, - написала артистка.