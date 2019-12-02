2019-12-02T12:04:56+03:00
Звезды

«Клеопатра отдыхает»: Ради новой роли Ирина Пегова стала брюнеткой

41-летняя актриса поразила поклонников новым образом и платьем с декольте [фото]
Анна МИГАЛОВА
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Артистка не раз признавалась, что обожает быть блондинкой.Артистка не раз признавалась, что обожает быть блондинкой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Любительница блонда Ирина Пегова стала брюнеткой. И все ради съемок в фильме «Взрослые люди», которые проходят сейчас в Крыму. В своем Инстаграме знаменитость выложила фотографии, на которых она в соблазнительном золотом платье с глубоким декольте и эффектном тюрбане, надетом поверх парика.

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Ирина Пегова на съемках фильма Взрослые люди
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Новый образ кинозвезды вызвал неописуемый восторг у подписчиков. Они сравнили брюнетку Пегову с самыми известными красотками, а некоторые посчитала, что она их и вовсе превзошла.

- Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор и Софии Лорен в одном флаконе! - написала sofi10658.

- Клеопатра отдыхает, - прокомментировала irina1965gazel.

- Нереальная красота. Драгоценный алмаз в золотой оправе, - добавила petrovasveto4ka.

- Шамаханская царица! - продолжила marusia_soshnikova_.

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Похудевшая Пегова не боится экспериментировать с образами
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Сама же Ирина отметила, что для нее съемки во «Взрослых людях» завершились. При этом рассказывать подробнее о своей героине не пожелала.

- Кого я играю, будет понятно только в конце фильма. Сейчас об этом знать совсем не нужно. Главное - я была для себя очень непривычной и необычной, - написала артистка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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