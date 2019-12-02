«Клеопатра отдыхает»: Ради новой роли Ирина Пегова стала брюнеткой
Любительница блонда Ирина Пегова стала брюнеткой. И все ради съемок в фильме «Взрослые люди», которые проходят сейчас в Крыму. В своем Инстаграме знаменитость выложила фотографии, на которых она в соблазнительном золотом платье с глубоким декольте и эффектном тюрбане, надетом поверх парика.
Новый образ кинозвезды вызвал неописуемый восторг у подписчиков. Они сравнили брюнетку Пегову с самыми известными красотками, а некоторые посчитала, что она их и вовсе превзошла.
- Джина Лоллобриджида, Элизабет Тейлор и Софии Лорен в одном флаконе! - написала sofi10658.
- Клеопатра отдыхает, - прокомментировала irina1965gazel.
- Нереальная красота. Драгоценный алмаз в золотой оправе, - добавила petrovasveto4ka.
- Шамаханская царица! - продолжила marusia_soshnikova_.
Сама же Ирина отметила, что для нее съемки во «Взрослых людях» завершились. При этом рассказывать подробнее о своей героине не пожелала.
- Кого я играю, будет понятно только в конце фильма. Сейчас об этом знать совсем не нужно. Главное - я была для себя очень непривычной и необычной, - написала артистка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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